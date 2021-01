Friedrich Dürrenmatt zum 100. : Der Welt Welten entgegensetzen

An diesem Dienstag vor hundert Jahren wurde Friedrich Dürrenmatt geboren. Als Bühnenautor war er der Plautus der Nachkriegsjahre. Was ist er uns jetzt noch?

Premierenabend, 7. März 1973: Auf der Bühne des Züricher Schauspielhauses steht der bedeutendste Schweizer Dramatiker der Nachkriegszeit vor dem Vorhang und wird ausgebuht. Nicht nur ein paar Laute der Unzufriedenheit sind das, sondern ein regelrechtes „Buhgeschrei“, wie der „Spiegel“ später berichtet. Auf weiter Bühne allein steht der korpulente Autor und trotzt dem Missfallen seines Publikums. Der Regisseur ist da schon unter Protest abgereist und distanziert sich noch am selben Abend von der Inszenierung, die er vergeblich versucht habe „vor seinem Autor zu retten“. Schon früh hatte Andrzej Wajda, der eine bildgewaltige Präsentation des langerwarteten neuen Dürrenmatt-Stücks „Die Mitmacher“ plante, dem übergriffigen Dramatiker Hausverbot erteilen lassen. An „seinem“ Theater, dort, wo vor sechsundzwanzig Jahren Dürrenmatts kometenhafter Aufstieg mit der Uraufführung des Stücks „Es steht geschrieben“ begonnen hatte, sperrte man ihn jetzt einfach aus.

Drei Tage vor der Premiere riss Dürrenmatt das Ruder an sich und warf das Regiekonzept für seine Komödie über einen Biochemiker, der ein Verfahren für eine spurlose Vernichtung von Leichen entwickelt hat, um. Was dabei herauskam, war der schlimmste Misserfolg seines Lebens. An diesem Abend „ging eine international erfolgreiche Dramatikerkarriere zu Ende“, notiert sein Biograph Ulrich Weber nüchtern.

Kein genaues Bild

Zweiundfünfzig Jahre alt war Dürrenmatt an jenem Abend, als er in Buhrufen unterging. Obwohl äußerlich gefasst („Wenn die Leute pfeifen, dann ist mir das eigentlich scheißegal, das ist ja auch eine Form von Demokratie“), erholte sich sein Theaterherz wohl nie mehr davon. Das, was er in den verbleibenden siebzehn Jahren seines Lebens noch an dramatischen Versuchen unternahm (etwa „Die Frist“ oder „Achterloo“), waren ebendas: Versuche, die keinen wirklichen Anspruch mehr auf Teilhabe am zeitgenössischen Theaterbetrieb hatten. Dürrenmatt, der in den fünfziger Jahren mit Stücken wie „Der Besuch der alten Dame“ oder „Die Physiker“ große Erfolge gefeiert hatte, war als Theaterautor bei lebendigem Leib historisch geworden.