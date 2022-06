Tsitsi Dangarembga vor Gericht : Verhaftet auf Befehl

Die Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga steht in Simbabwe vor Gericht. Die Aussage eines Polizisten im Prozess macht deutlich, wie Protest in dem südafrikanischen Land kriminalisiert wird.

Die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga, zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse 2021 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, steht in ihrem Heimatland Simbabwe vor Gericht. Ihr wird der öffentliche Aufruf zu Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen.

Im Juli 2020 hatte Dangarembga in der Hauptstadt Harare für institutionelle Reformen in ihrem Land demonstriert. Video-Aufnahmen zeigen sie in Begleitung einer anderen Person – mit ihr angeklagt ist Julie Barnes – am Straßenrand. Das Plakat, das sie selbst vor sich hält, fordert Reformen, das andere verlangt die Befreiung von Journalisten und „ein besseres Simbabwe für alle“. Die Autorin war festgenommen, kurze Zeit später auf Bewährung freigelassen und im September angeklagt worden – und hatte lange gehofft, das Verfahren werde bei wechselnden Richtern und kurzfristig abgesagten Prozesstagen letztlich wegen Nichtigkeit eingestellt.