Burgschreiberin in Beeskow : Kann man an einem fremden Ort über fremde Menschen schreiben?

Sagen Sie, wieso will denn die Burgschreiber-Stelle keiner haben? Warum muss da ständig jemand neues gesucht werden?“, fragt mich ein älterer Herr, der sich vielleicht vorstellt, dass ich auf der Burg Beeskow in meiner Kemenate mit der Hand Urkunden schreibe. Es handle sich um ein Arbeitsstipendium, sage ich, und er fragt, was ich studiere. Da ich fürs Romane-Schreiben nicht bezahlt werde, sondern nur fürs Romane-Verkaufen, sei ich auf solche Arbeitsstipendien angewiesen, erkläre ich, und dass ich mit 48 Jahren längst nicht mehr studiere.

Auch den Lokalreportern kann ich nicht befriedigend antworten. Es ist, wie wenn zur Einschulung die Verwandten fragen, wie man sich jetzt fühlt als Schulkind, was man ja noch gar nicht wissen kann. „Und? Wie ist es so als Burgschreiberin?“

Ob ich etwas über den Ort und die Menschen schreiben werde, fragt man mich bei der Antrittslesung. Nein, eigentlich will ich von Januar bis Mai an meinem Roman schreiben, und der hat mit Ort und Menschen hier gar nichts zu tun. Die Beeskower verstehen nicht, wozu ich dann hier bin.

Dass das Konzept des Stadtschreibers impliziert, über die Stadt zu schreiben, hatte ich verdrängt. Meine Erwartung war eigentlich ein unbekannter Ort, an dem ich mit 1000 Euro im Monat nicht so viel Zeit mit dem täglichen Geldverdienen verbringen muss. Eine Raumkapsel, um herauszufinden, ob ich wirklich Schriftstellerin bin oder nur aus dem Hochleistungsalltag in meine Romanwelten flüchte. Man stellt sich Schriftsteller immer noch einsam im Kämmerlein vor und nicht zum Beispiel als Mutter mit Laptop am Küchentisch, die jede freie Minute nutzt, um mal kurz wegzutauchen.

Ein paar Lesungen soll ich machen, und meine Vorgänger hätten auch „Burgminiaturen“ geschrieben, sagt man mir. Krieg ich hin, werde ich bei meiner Bewerbung vor zehn Monaten gedacht haben. In meiner Burgkemenate lese ich jetzt diese kurzen Texte meiner Vorgänger. Die handeln aber nicht vom Ort und den Menschen. Man ist größtenteils auf Naturbeschreibungen ausgewichen, und in den folgenden Monaten verstehe ich, warum es nicht gut gehen kann, an einem fremden Ort über fremde Menschen zu schreiben.

Ich gehe viel spazieren. Ist doch schön. Warum gibt es keine Künstler? Warum muss man sie aus der Großstadt teuer herauskaufen? Hier gibt es haufenweise Künstler, sagen die Bewohner: Heimat-, Hobby-, Handwerks- und Unterhaltungskunst. Angepasst kann man es hier gut haben. Nur kritische unangepasste Künstler, die mitten unter den Verkäufern, Handwerkern, Beamten, Pflegekräften leben, wie es in Berlin möglich ist, gibt es nicht einen.

Schreiben, wie schön alles ist?

Dass zu wenig Kunst konsumiert wird, kann nicht der Grund sein. Meine Lesungen sind voll, und der Büchertisch danach ist leer. Aber Künstler brauchen Städte, und ich ahne einen Grund, der sich schwer beschreiben lässt. Wenn ich mich im Prenzlauer Berg über die Prenzlauer-Berger lustig mache, amüsieren sich alle. Hier geht schon ein Grummeln durch die Reihen, wenn ich bei der Lesung einen Witz versuche. „Bringt doch beim nächsten Mal alle eure Instrumente mit. Außer Flöten. Flöten sind keine Instrumente.“ In Berlin hätte sicher jemand gelacht.

„Mögen Sie Beeskow? Wie finden Sie es hier?“, fragt man mich immer wieder. Ich habe das Gefühl, ich wurde eingekauft, um ein Spiegel zu sein, in dem die Bewohner glänzen können. Das soll ich poetisch aufschreiben, damit man es, wenn ich weg bin, schwarz auf weiß hat. Aber „Deutsches Schutzgebiet“ überm Reichsadler am Garagentor kann ich nicht glänzen lassen. Ich sollte es gnädig übersehen, weil es so was überall gibt.

Nur in Berlin vielleicht nicht gerade als ordentliches legales Metallschild, sondern als unordentlichen illegalen Schriftzug, da, wo Flüchtlinge sind. Hier sind auch Flüchtlinge. Vor allem aber auch jede Menge zugezogene Großstädter, von denen besonders hartnäckig auf die Herrlichkeit gepocht wird. Ich will nicht schreiben, wie schön alles ist. „Dann mach das doch nicht!“ Sagt die Projektreferentin der Burg. Ich will ehrlich sein, sage ich. „Dann mach das doch!“