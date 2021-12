Marieluise Fleißer : Wie ein Tropfen, der durch den Himmel fällt

Einen Brief schreiben. Einen Brief an die Fleißer. Die die Fleißer ist, wie Brecht Brecht und Kafka Kafka ist. Die Fleißer als Begriff, als Marke, als Type. Ich würde aber viel lieber schreiben: Liebe Marieluise. Liebe Marieluise, sagen Sie, was sind hundert Jahre? Viel, ein Wimpernschlag? Sind wir raus – endlich – aus dem letzten Jahrhundert? Ist unsere Zeit heute tatsächlich eine andere oder nur anders kompliziert? Warum dann die Nervosität, warum all das Radikale, wa­rum haben wir wieder das Gefühl, in et­was Phantomatischem, Entzündlichem zu stecken und nicht mehr Könige im ei­genen Haus zu sein?

Ein Brief als Transitraum, als Ariadnefaden, als Erfindungsmaschine. Ein Brief, um etwas anwesend zu machen, um Sie, Ihre Verhältnisse und unsere Lage ins Ge­spräch zu bringen. Verstehen Sie, wie ich das meine? In Briefen sagt man Ich, da geht es direkt zu. Liebe Marieluise, könnte ich also schreiben, ich bin jetzt hier, in Ingolstadt, da, wo Sie herkommen. Da, wo Sie noch in den Siebzigerjahren in Nord, im Neubau, im ersten Stock gelebt haben und nicht mehr schreiben konnten. Wo Sie jedes Gesicht, jeden Winkel, jedes Stück Himmel über der Stadt gekannt haben. Ich stehe vor Ihrem Publikum. Wie soll ich es ansprechen?

Darf ich Ihnen von Anna erzählen? Anna ist achtzehn. Sie lebt in Berlin und studiert an unserer Hochschule, an der „Busch“. Anna will Schauspielerin werden und kommt aus München, das Ihnen, liebe Marieluise, auch nicht ganz unbekannt sein dürfte. Wir haben das Jahr 2021, und Anna probt. Sie spielt die schwangere Olga aus Ihrem ersten Stück. In den Pausen sitzt sie in der Hochschul-Cafeteria und fragt mich: Was schauen Sie mich so an? Sie sagt, dass sie nicht mehr gut durch die Straßen kommt, dass sie sich mickrig, abgerissen, ausgestoßen fühlt, dass sie Sehnsucht nach Glamour hat, nach Champagner und dicken Klunkern und dass es hoffentlich bald vorbei sei mit der Fleißer.

Wie man vom Körper ausgehend spricht

Ich schaue Anna an, in ihren waid­wunden Blick, und denke: Wie die Körper in die Wörter gezerrt werden, dass man ih­nen nicht mehr entkommen kann. Das muss man auch erst mal draufhaben. „Ich lege Verletzungen bloß, die geheilt werden müssten“, lese ich bei Ihnen, Marieluise. Damit haben Sie nicht gesagt: Ich lege Verletzungen bloß, die geheilt werden. Nicht: Ich lege Verletzungen bloß, die geheilt werden sollten. Auch nicht: Ich lege Verletzungen bloß, die geheilt werden müssen. Sie haben gesagt: Ich gehe ins Wunde, weil das Wunde öffnet. Theater in der Wunde. Nur das. „Bloß keine direkte Beziehung zum Grauen aufbauen“ haben Sie gefordert. Immer wieder haben Sie das gesagt. Zeigen und sagen, was ist. Das sei schon schwer genug.

Die Fleißer und ihre Basedow-Körper, sagt Leon. Er spielt im „Fegefeuer“ neben Anna. Er ist der Roelle. Darf ich Ihnen von Leon erzählen? Wie sehr ich es mag, mit Schauspielern über Texte zu reden. Sie wissen, was Körper sind. Dass meist zu viel Körper auf der Bühne ist und zu wenig Ton, Gewicht, zu wenig Bühnenseele. Es ist nicht einfach, über Dinge wie diese zu sprechen. Es kommt rasch zu Missverständnissen. Es ist noch kompliziert. Mit Spielenden ist es das nicht, nein, nie. Sie wissen, wie man vom Körper ausgehend spricht, wie man sich ausdehnt, sich öffnet, wie Sinn zum Körper wird. Sie kennen den Einsatz, die Übergänge, die Endpunkte, das Schweigen der Organe, wenn sie spielen. Es gibt keine Basedow-Körper, sage ich zu Leon. Doch, sagt er. Und er hat recht. Es ist ein gutes Wort für Ihre Bühnenkörper, Marieluise.