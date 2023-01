Ulrich Weinzierl gestorben : Beruf: Feuilletonist

Ulrich Weinzierl, am 7. März 1954 in Wien geboren, wuchs in einem Professorenhaushalt auf. Nichts Ungewöhnliches in Wien, aber ungewöhnlich war in seiner Jugend schon, dass beide Eltern an der Universität lehrten und eine von vielfältigen Ehrungen bezeugte öffentliche Tätigkeit entfalteten. Der Vater Peter Weinzierl war Experimentalphysiker und Nuklearforscher, die Mutter Erika Weinzierl war über Jahrzehnte die prägende Gestalt der österreichischen Zeitgeschichtsforschung. Mit Büchern zur katholischen Kirche und zum Antisemitismus leistete sie wesentliche Beiträge dazu, dass sich die österreichische Öffentlichkeit einer kritischen Beschäftigung mit der österreichischen Anteil am Nationalsozialismus öffnete. Ulrich Weinzierls vier Jahre älterer, schon 2002 verstorbener Bruder Michael war Historiker und habilitierte sich mit einem Buch zum gegenrevolutionären englischen Konservatismus, das Linien von Edmund Burke zu Carl Schmitt zog.

Von 1979 an Mitarbeiter im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, legte Ulrich Weinzierl etliche Publikationen auf dem von seiner Mutter erschlossenen Forschungsfeld des Exils und der politischen und religiösen Verfolgung im nationalsozialistisch zunächst infiltrierten, dann okkupierten Österreich vor, insbesondere im Genre der Anthologie und Quellenedition. Diese zeithistorische Erfahrungswelt, die Erinnerung an einen Hass auf alles Intellektuelle, der in Wien lange vor 1938 grassierte, bildete nicht nur den Hintergrund, wenn Ulrich Weinzierl für deutsche Zeitungen über österreichische Kontroversen und Verlegenheiten berichtete; sie erklärt wohl auch einiges an seinem melancholischen Habitus und seiner Neigung zum Sarkasmus.

Von der Wissenschaft zur Zeitung

Schon mit 23 Jahren war Weinzierl 1977 nach dem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte von Wendelin Schmidt-Dengler mit einer Arbeit über Alfred Polgar, einen der Berühmtesten unter den Wiener Feuilletonisten, promoviert worden. Die Buchfassung erschien 1978 unter dem Titel „Er war Zeuge“. 1985 ließ Weinzierl eine Polgar-Biographie folgen, die mehrere Auflagen erlebte.

Sein eigener Weg ins Feuilleton wurde ihm von Hans Weigel (1908 bis 1991) geebnet, dem Theater- und Sprachkritiker („Die Leiden der jungen Wörter“), der ihn an Marcel Reich-Ranicki empfahl, den seit 1973 amtierenden verantwortlichen Redakteur für Literatur und literarisches Leben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Regelmäßiger Mitarbeit im Literaturblatt folgte 1987 die Anstellung als Feuilletonredakteur mit Sitz in Wien. „Beruf: Feuilletonist“, so stellte sich Weinzierl 1996 in seiner Dankesrede in Darmstadt vor, als ihm die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay verlieh.

In dieser Rede bekannte sich Weinzierl dazu, ein Reich-Ranicki-Schüler zu sein. Er sei stolz auf diese Schülerschaft und stets in Sorge, Reich-Ranicki „durch ungewöhnlich törichtes Gehaben eventuell Schande zu bereiten“. Von nicht wenigen Kritikerkollegen und Germanisten konnte man damals mehr oder weniger offen das Urteil hören, dass Reich-Ranicki schon vor seiner Fernsehkarriere die Literatur zu populär gemacht habe. Wie die Mitarbeit von Hochschulgermanisten vom Rang eines Walter Hinck oder Peter von Matt bewies auch die Förderung Weinzierls, obwohl dieser nie den Professorentitel anstrebte, dass Reich-Ranicki als Literaturchef ein Bündnis von Kritik und Philologie im Sinn hatte. Genaues Lesen war für ihn das erste kritische Gebot.

Staatlich gepriesener Literaturkritiker

Weinzierl sagte über ihn in Darmstadt: „Groß ist seine Treue. Wen Reich-Ranicki einmal zu fördern beschlossen hat, den lässt er nicht fallen.„ In dem von Reich-Ranicki erfundenen Klagenfurter Lesewettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis wirkte Weinzierl mehrere Jahre lang als Juror. 2009, ein Jahrzehnt nach seinem Ausscheiden aus der F.A.Z., wurde Weinzierl der Preis der Frankfurter Anthologie verliehen, mit dem die F.A.Z. unter dem Herausgeber Frank Schirrmacher Autoren der von Reich-Ranicki begründeten Rubrik für wöchentliche Gedichtinterpretationen auszeichnete. Er bedankte sich für einen „freundlichen Gruß aus der alten Heimat, der viele Erinnerungen weckt“.