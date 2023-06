Die Grenzen zwischen Poetikvorlesung und Roman sind längst verschwommen, insbesondere bei der altehrwürdigen Frankfurter Dozentur – ein interessantes Indiz für eine nach wie vor florierende Metafiktion, die inzwischen auch gern Autofiktion genannt wird. So deutet etwa manches darauf hin, dass Christian Krachts Vorlesung von 2018 den Kern seines bald darauf veröffentlichten Romans „Eurotrash“ enthielt.

Wenn Clemens Setz eine solche Bühne betritt, kann man eigentlich immer schon sicher sein, dass einen auch erzählerische Passagen, um nicht zu sagen steilste Geschichten erwarten. In seiner sehr guten Klagenfurter Rede zur Literatur erzählte er 2019 fesselnd vom Show-Wrestling (als Parabel für den Literaturbetrieb), in seiner Dankesrede für den Büchnerpreis 2021 von sprechenden Pferden im Krieg – und am Dienstagabend im erfreulich gut besuchten Audimax der Frankfurter Goethe-Universität hörte man nach kurzer Zeit Sätze, die auch einen großartigen Romananfang bilden könnten: „Im November des Jahres 2021, in den letzten Ausläufern der großen Delta-Ansteckungswellen, habe ich mir, aus einer etwas antisozial-transgressiven Laune heraus, eine Dicyanin-Farbbrille bestellt. Das Nashville Museum of Tarot bot, wie ich zufällig auf TikTok entdeckt hatte, authentische Versionen dieser altertümlichen Kuriosität an.“

In den Keller, zu den Ratten

Eine solche Brille setzen Geister­seher auf, um mittels der Einfärbung mit dem besagten Farbstoff para­normale Phänomene zu erkennen, nämlich die „human atmosphere“, eine Art Aura. Obwohl er nicht an so etwas glaube, habe er die Brille gekauft, mit ihr experimentiert und erstaunliche Effekte beobachtet, nämlich dass damit manche Menschen tatsächlich von einer flackernden, wie auch immer zu erklärenden Aura umgeben seien – und andere nicht. Schockiert habe er die Brille in den Keller gelegt, zu den Ratten.

Aus der leicht märchenhaften Anekdote leitete Setz im Folgenden auf seine typische, amüsante Weise, die echte Gelehrsamkeit und deren Parodie gerne engführt, eine Poetik nicht nur seiner Romane und Erzählungen her. In ihrem Kern stand die kritische Frage: Warum unterscheiden Fiktionen, also Romane, Computerspiele oder auch Verschwörungs­mythen, eigentlich so häufig und weiterhin zwischen Menschen mit großer und kleiner (oder keiner) Aura, zwischen Helden und Antihelden, zwischen Haupt- und Nebenfiguren?

Kantkrise, aktualisiert

Setz ließ nun einen literatur­geschichtlichen Exkurs folgen, der auf Goethes „Werther“ zurückkam und auch Assoziationen zu Kleists Schrift „Über das Marionettentheater“ weckte. „Liegt vielleicht der gesamten erzählenden Literatur der Neuzeit eine unterschwellige Gestik der Entmenschlichung zugrunde, die sie braucht, um zu funktionieren?“ Auch in der Moderne sah Setz das „Hauptprogramm, die Grenzen des Mensch­lichen andauernd aufzulösen, die Übergänge zum Tier, zur Pflanze, zum Möbelstück anzudeuten“ – und fragte: Warum?

Auch in dem für seine erste Vorlesung entscheidenden Schlüsselsatz schloss Setz - bewusst oder unbewusst? aber sehr gewinnbringend - an Kleist an, nämlich an dessen sogenannte „Kantkrise“ und das dafür zentrale Bild von den „grünen Gläsern“, die eine Wahrnehmung einfärben – eine Metapher für die Sprache, die wie ein farbiges Glas zwischen Objekt und Betrachter steht.

Von Setz nun hörte man: „Ich glaube wirklich, Romane sind wie Dicyaninbrillen.“ Fiktionen aller Art trügen, durch ihre ein­gespielten Formen, dazu bei, auch die Wirklichkeit weiter nach ihren Konventionen zu ordnen. Sie ähnelten darin perfekt erzählten Verschwörungstheorien, die sich nicht selten als seelenlose Simulationen erwiesen. Das aber sei längst nicht mehr zeit­gemäß, so Setz, der schließlich postulierte: „Keine Nebenfiguren mehr, es ist nicht mehr die Epoche für sie!“

In einem appellativen, bewegenden Schlussteil wandte Setz seine Wahrnehmungs- und Kategorisierungskritik auf den Umgang mit Literatur von vermeintlich andersartigen Menschen an – insbesondere mit der von Autisten. Er zählte sich und seine Literatur dann ausdrücklich dazu. Setz berichtete von Zeiten, in denen er völlig unfähig zu sprechen gewesen sei oder Blickkontakt zu ertragen, von „stetigen Nervengewittern, auch jetzt, as we speak, in diesem Auditorium“. Mit scheuklappentragenden Kritikern, die vorgäben, zu wissen, was authentisch autistische Literatur sei und was nicht, ging er hart ins Gericht – und schloss mit dem Satz: „Bitte kaufen Sie sich auf keinen Fall die unheimliche Farbbrille.“