„Elmar“-Schöpfer David McKee : Als die Elefanten kunterbunt wurden

Wer ein Kind fragt, welche Farbe ein Elefant hat, bekommt zur Antwort: grau. Doch wer in den vergangenen dreißig Jahren nachfragt, ob das ganz sicher für alle Elefanten gilt, kann damit rechnen, dass dem jungen Gesprächspartner eine Ausnahme einfällt: Elmar.

Elmar, eine Bilderbuchfigur des englischen Illustrators und Autors David McKee, hat die Anmutung einer kunterbunten Patchwork-Decke: Seine Haut ist von farbigen Vierecken überzogen. Den anderen, so geht die Geschichte im ersten von zuletzt 29 Bänden, in denen David McKee aus Elmars Leben erzählt, macht das nicht groß was aus: „Wenn Elmar da war, gab es für die Elefanten immer was zu lachen.“ Einzig Elmar fragt sich, ob nicht vielleicht seine Buntheit der Grund dafür ist, dass seine Artgenossen über ihn lachen.

Er findet einen Weg, sich grau zu färben und heimlich wieder unter die anderen zu mischen, die so still und ernst zum Mittagsschlaf beisammenstehen. Bis er es allzu komisch findet, vor Lachen brüllen muss und den anderen einen solchen Schreck einjagt, dass sogar die Wolken anfangen zu regnen. Elmars grauer Beerensaft wird abgespült, und alle sind von der Verkleidung so begeistert, dass künftig unter den Elefanten ein Elmar-Tag gefeiert wird: Alle malen sich kunterbunt an, nur einer färbt sich grau. Wie Elefanten nun einmal so sind.

Die Geschichte klingt ein bisschen nach den späten Sechzigerjahren, und tatsächlich wurde „Elmar“ 1968 ein erstes Mal veröffentlicht, allerdings erst nach der Neuveröffentlichung 1989 im Londoner Verlag Andersen Press international erfolgreich. Und wie: In sechzig Sprachen wurden die Bilderbücher übersetzt und mehr als zehn Millionen Mal verkauft. In deutscher Übersetzung hat sie der Thienemann Verlag veröffentlicht.

David McKee wurde 1935 in der südwestenglischen Grafschaft Devon geboren, studierte am Plymouth Art College, dessen Ehrendoktorwürde er 2011 erhielt, und arbeitete zunächst für die satirische Zeitschrift „Punch“, den „Reader's Digest“ und eine Beilage der Londoner „Times“. Als Illustrator wie als freier Künstler wurde er vielfach ausgezeichnet. Er lebte und arbeitete in London und Südfrankreich.

Seine „Elmar“-Bücher sind fröhlich, freundlich und harmlos – das ist für ein Bilderbuch, gar eine ganze Reihe, einiges. Mit einem Blick und offenen Ohr für die Sorgen der anderen, mit Optimismus und Engagement ist noch jedes Problem aus der Welt zu schaffen: So könnte man ihre Botschaft zusammenfassen. Die freilich nicht in Elefantenlautstärke in die Welt getrötet wird, sondern sich eher leise vermittelt.

Einmal klagen die anderen Elefanten Elmar ihr Leid: Die Nilpferde haben sich in ihren Fluss gelegt, dabei haben die doch einen eigenen. Nur, erfährt der diplomatische Vermittler, ist der leider ausgetrocknet, und die Nilpferde wissen nicht wohin. Elmar findet heraus, dass Geröll den Fluss weiter oben verstopft hat, und bringt seine Herde dazu, den Nilpferden beim Beseitigen der Brocken zu helfen. Nach getaner gemeinsamer Arbeit wird geplanscht, man geht auseinander, nicht ohne sich gegenseitig einzuladen. Und rückblickend ist es für die Elefanten eine Selbstverständlichkeit, den Nilpferden geholfen zu haben.

Am Donnerstag ist David McKee nach kurzer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben. Er wurde 87 Jahre alt.