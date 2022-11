Ingeborg Bachmann : Horror vor der Sprache der Bundesdeutschen

Der fünfzigste Todestag Ingeborg Bachmanns jährt sich am 17. Oktober 2023, doch das Rennen um die Gedenktagsaufmerksamkeit hat schon begonnen. Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) ist seit 1978 im Besitz des Nachlasses der Schriftstellerin, der seit sieben Jahren auf der UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes steht. Nun hat die ÖNB in ihrem Literaturmuseum „eine Hommage“ an die Dichterin eingerichtet, auch, wie Kerstin Putz, die zusammen mit Martin Hansel die Schau kuratiert hat, weil das Genre Hommage in Bachmanns Werk eine Rolle spiele, etwa in der Erzählung „Hommage an Maria Callas“. Diese beginnt mit dem Satz „Was große Kunst ist, was ein Künstler ist, wurde mir eines Tages bewusst, als ich die Sängerin Maria Callas hörte“.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Die Messlatte liegt also hoch. Verhandelt wird eine Figur, in deren Entourage stets die Worte „Mythos“ und „Faszination“ auftreten. Der Superlativ-Großmeister Thomas Bernhard hob Bachmann in den höchsten Himmel. Ihr Gedicht „Böhmen liegt am Meer“ von 1964 pries er als das „schönste und beste“, das jemals in dieser Sprache geschrieben wurde. Wenn man den Ausführungen Elfriede Jelineks in dem Film „Der Fall Bachmann“ (1990) folgt, hat die Dichterin einen „Horror vor Bundesdeutschen“ gehabt, eben wegen deren Sprache („Raus!“). „Österreichischer als Bachmann kann man nicht sein“, sagt Jelinek, die ihr nur einmal begegnet ist und es nicht wagte, sie anzusprechen. Bachmann habe gewusst, „dass sie vollendete Gedichte schreiben kann“, so Jelinek, und deshalb habe sie damit aufgehört.

Ausgebeutet als literarisches Material

Sie war früh berühmt, im Alter von achtundzwanzig Jahren war ihr Porträt auf der Titelseite des „Spiegels“, zwei Jahre später saß sie Modell für eine Büste. Österreich wurde ihr zu klein, sie zog nach Rom, in die Via Bocca Leone, nur wenige Schritte von der Spanischen Treppe entfernt. Und doch habe ihre Heimat eine große Rolle ge­spielt, wie ihr Bruder Heinz Bachmann im Filminterview sagt. Sie sei oft nach Kärnten zurückgekehrt, um durchzuatmen, auch im Wortsinn, weil die Luft in Rom so schlecht gewesen sei.

Ausgestellt ist dazu Bachmanns Wanderkarte des Kreuzbergls, des Hausbergs der Klagenfurter, mit welcher die Erzählung „Drei Wege zum See“ aus dem Band „Simultan“ (1972) einsetzt. Die Familie habe immer lang gezögert bei der Freigabe von Rechten für Briefwechsel-Editionen, sagt Heinz Bachmann, um die Privat­sphäre der Briefpartner zu schützen. Stimmt schon: Immer wenn ein Band mit Briefen erscheint, schlagen die Wogen hoch. Im aktuellen Fall turmhoch, weil es sich um die Korrespondenz mit dem fünfzehn Jahre älteren Schweizer Max Frisch handelt, mit dem Bachmann eine kräftezehrende Liaison einging. Ein einziger Brief von Frisch vom 11. Juni 1959 wird gezeigt, in dem er der „lieben Inge“ einen Traum schildert, den er später in „Mein Name sei Gantenbein“ verwenden wird. So wie er gemeinsam Erlebtes ausschlachten wird, wie Bachmann entsetzt feststellt, die fortan von Frischs Roman als ihrem „Blutbuch“ spricht und jede Seite notiert, auf der sie sich erwähnt sieht. Literarisches Material wollte sie nicht sein.