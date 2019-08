Goethe und die Wissenschaft : Die Wahrheit der sichtbaren Welt

Um 1800 war die Wissenschaft auf dem Sprung in die Moderne. Johann Wolfgang von Goethe nahm als Forscher, Künstler und Sammler aufmerksam an ihrer Entwicklung teil. Eine Ausstellung im Schiller-Museum in Weimar öffnet die Schätze seiner Sammlungen für unseren Blick.

Im Herbst 1805 ereignen sich große Dinge in Europa. Im September bricht der Dritte Koalitionskrieg zwischen Frankreich und seinen Satelliten und einer Allianz von Russland, Großbritannien, Habsburg und Schweden aus. Im Oktober kapituliert ein österreichisches Korps in Ulm vor den Truppen der Grande Armée. Vier Tage später vernichtet ein britisches Geschwader unter Nelson die spanisch-französische Flotte bei Trafalgar. Im November marschiert Napoleon in Wien ein, im Dezember kommt es zur Dreikaiserschlacht bei Austerlitz. Russen und Österreicher werden besiegt, Preußen verzichtet auf den angekündigten Kriegseintritt, Franz II. muss in Pressburg einen demütigenden Frieden schließen. Das Ende des tausendjährigen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ist nur noch eine Frage von Monaten.

In Weimar freilich, der Hauptstadt des gleichnamigen sächsischen Herzogtums, geht das Leben einen ruhigeren Gang. Das gesellschaftliche Ereignis des Herbstes ist eine Vortragsreihe des Geheimrats und Ex-Ministers Goethe für ausgewählte Damen aus dem Umkreis des Weimarer Hofes. Es geht um Elektrizität und Magnetismus, galvanische und optische Phänomene, Gesteine und Gravitation. Nicht weniger als siebenundzwanzig Abendtermine sind bis zum folgenden Frühjahr angesetzt. Charlotte von Schiller, die Witwe des im Mai verstorbenen Dichters und Goethe-Freundes, notiert im Dezember erste Ergebnisse: „Licht giebt Leben, u. Mangel an Licht ist todt. Man könnte sagen, daß Licht ist für unser Auge da, aber ebensogut das Auge ist für das Licht da. Denn das Licht bildet das Auge oder seine Fähigkeit zum Schauen.“