Bei einem dem Gedenken an Hans Magnus Enzensberger gewidmeten Abend tragen Christoph Ransmayr, Durs Grünbein, Lutz Seiler und Ralf Rothmann die immerjunge Lyrik des Schriftstellers vor. Und Ulrich Enzensberger lässt den Bruder auferstehen.

Enzensberger saß in der dritten Reihe bei der Enzensberger-Ehrung, und wenn man ihn ansah, war es, als wäre der Geehrte nicht vor sieben Monaten gestorben. Der Abend war Hans Magnus Enzensberger gewidmet, in der dritten Reihe saß sein Bruder Ulrich, und da man den Toten in seinen letzten Lebensjahren pandemiebedingt nicht mehr gesehen hatte, war des Staunens kein Ende: Haltung, Gestik, Blick, Gesicht sowieso – alles, wie man es von Hans Magnus Enzens­berger im Gedächtnis hatte.

Dabei ist Ulrich Enzensberger fünfzehn Jahre nach dem Bruder geboren worden, 1944, doch das Jungenhafte war dem Älteren ja zeitlebens bescheinigt worden, und darin kommt der Jüngere ihm gleich. Als die Kommune 1 im Jahr 1967 ein Rauchbomben-Attentat auf den amerikanischen Vizepräsidenten Hubert Humphrey während seines Westberlin-Besuchs plante, wurden elf ihrer Mitglieder verhaftet, darunter der Mitbegründer Ulrich En­zens­berger, und eine prominenzselige Zeitung titelte: „Enzensbergers Sohn unter den Humphrey-Verschwörern“. In seinem 2014 erschienenen Erinnerungsbuch „Tumult“ stellte Hans ­Magnus Enzensberger wohlig-lapidar fest: „Das war die maximale Zeitungs­ente.“