Edgar Reitz wird neunzig : Schlachtfeld der Gefühle

Edgar Reitz’ Filmepos „Heimat“, das im vorigen Jahrhundert zu einer Zeit, als Netflix noch in weiter Ferne lag, fürs Kino eine neue, horizontale Erzählform erfand, ging ein grandioses Scheitern voraus – der Flop des Filmdramas „Der Schneider von Ulm“. Wer die gerade erschienene Autobiographie „Filmzeit, Lebenszeit“ des 1932 geborenen Künstlers liest, kommt nicht umhin, in ebendieser Krise des Uhrmachersohns aus dem Hunsrück den Grundstein für sein späteres Hauptwerk auszumachen. Weil die als katas­trophisch empfundene Kränkung überhaupt erst den Anstoß gab, alles Bisherige wegzufegen und reinen Tisch zu machen. Konfrontiert mit der leeren Leinwand, dem unbeschriebenen Blatt, zwang der Bruch zum Neuanfang.

Dabei war Edgar Reitz nicht einfach nur gekränkt, nachdem „Der Schneider von Ulm“ 1978 von der Presse derart verrissen wurde, dass die Kinobetreiber den Film innerhalb kürzester Zeit wieder aus dem Programm nahmen. Der damals Sechsundvierzigjährige, der als Protagonist des „Neuen deutschen Films“ auch in zahlreichen theoretischen Texten Papas Kino längst für tot erklärt hatte und mit Filmen wie „Mahlzeiten“ (1966) oder „Stunde Null“ (1976) mit Preisen bedacht worden war, stand zudem vor einem Schuldenberg. Der mit seinem bis dato teuersten Film hatte er noch vor Drehschluss das Budget so weit überzogen, dass Reitz die Restkosten selbst tragen musste. Angesichts des Bankrotts, von dem er nicht wusste, wie er sich je davon erholen würde, sowie nagender Selbstzweifel brach er zusammen, denn es quälte ihn ein Verdacht: War er womöglich selbst die Ursache seines Unglücks?

Reitz erwog, die Filmerei an den Nagel zu hängen und ein Ingenieurstudium zu beginnen, wie es sich sein Vater, der von einer Künstlerlaufbahn ohnehin nichts hielt, immer gewünscht hatte. Und während er so grübelte, tauchte er zugleich immer tiefer in die eigene Geschichte und die seiner Vorfahren ein. Weil das Unglück, das ihn verfolgte, „vielleicht das Unglück all dieser Wegläufer und Glückssucher war“. Schließlich begann er mit der Ursachenforschung zum eigenen Schmerz: Das Ergebnis schrieb Film- und Fernsehgeschichte.

Das Spannungsfeld von Herkunft, Aufbruch und Rückkehr

Nach fünfjähriger Arbeit erschien 1984 die erste „Heimat“, die, beginnend 1919 mit einem Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg im fiktiven Hunsrück-Dorf Schabbach, in sechzehn Kinostunden einen Bogen von mehr als sechs Jahrzehnten spannt – mit „dat Maria“, dargestellt von Marita Breuer, im Zen­trum. Die verblüffende Mischung von Farbe und Schwarz-Weiß-Ästhetik des Kameramanns Gernot Roll, noch vor Wenders „Himmel über Berlin“, war in der Filmgeschichte etabliert durch Werke wie „Der Zauberer von Oz“, Truffauts „Amerikanische Nacht“ oder Scorseses „Wie ein wilder Stier“. Ein Wagnis, das es so in der Kinogeschichte noch nicht gegeben hatte, war der Film vielmehr, weil er sich einen ganzen Tag Zeit nahm, um ein Menschenleben zu erzählen.

Das Sujet lässt Reitz fortan nicht mehr los: 1992 folgt die „Zweite Heimat“, die „Hermännche“ aus dem Hunsrück ins Münchner Künstlermilieu der Sechzigerjahre folgt, wo dieser Komposition studiert. In der dritten „Heimat“-Chronik (2004) begegnet nach dem Mauerfall der inzwischen fünfzigjährige Hermann Simon, seit Anbeginn Alter Ego des Regisseurs, seiner Jugendliebe Clarissa wieder. Zusammen kaufen sie ein Fachwerkhaus am Rhein. Und noch der achtzigjährige Reitz folgt dem eigenen Diktum vom unendlichen Erzählen: „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht“ heißt das vierstündige Prequel von 2013 über die Geschicke der Schabbacher, die es im neunzehnten Jahrhundert aus dem Hunsrück nach Brasilien zog.

Die Chronik, die zusammengenommen einen Zeitraum von mehr als 150 Jahren deutscher Geschichte, gebrochen in Einzelschicksalen, umfasst, erforscht dabei nicht allein die Frage nach dem Unglück, Reitz macht, entscheidender noch, das Spannungsfeld von Herkunft, Aufbruch und Rückkehr produktiv. Denn auch wenn er, der erste Künstler in seiner Familie, sich in vielem von seinen Vorfahren unterschied, so teilt er jedenfalls mit ihnen den Drang, das Glück in der Ferne zu suchen.