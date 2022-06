E.T.A. Hoffmann im Ballett : Ich bin dein Mensch

Nichts ist so unheimlich wie der Zweifel, ob wir es mit einer Maschine oder einem Menschen zu tun haben: Das zeigt sich besonders gut in Ballettaufführungen nach E. T. A. Hoffmann.

Dass die Romantik mit ihrer aus dunklen Ahnungen, Ängsten und Begierden aufsteigenden Poetik eine hellsichtige Vorgängerin der Psychoanalyse sei, ist vielfach beschreiben worden. Das Unheimliche, definiert Sigmund Freud eingangs in dem berühmten gleichnamigen Aufsatz, „sei jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altvertraute und Längstbekannte zurückgehe“.

Freud zitiert den Psychiater des Unheimlichen, Ernst Jentsch, mit der Beschreibung „Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens und umgekehrt darüber, ob ein lebloser Gegenstand nicht etwa beseelt sei“ als einen Sonderfall des Unheimlichen. In E.T.A. Hoffmanns „Phantasiestücken“ und insbesondere in der Erzählung „Der Sandmann“ bediene sich der Schriftsteller des „Kunstgriffs“, seine Protagonisten in Zweifel zu stürzen, ob sie es mit Automaten zu tun hätten oder mit wirklichen Menschen.

Seit einhundertfünfzig Jahren schaut das Theater Ballerinen zu, wie sie eine zum Leben erwachende Puppe tanzen. Die Uraufführung von „Coppélia“ feierte das Ballett der Pariser Oper 1870. Charles Nuitters und Arthur Saint-Léons Libretto ging hauptsächlich auf Hoffmanns „Der Sandmann“ von 1816 zurück. Je virtuoser die Ballerina tanzt, desto unheimlicher ist die Wirkung – noch heute. Kaum erträgt man es, dass Swanildas Verlobter Frantz auf die Kusshände der Puppe Coppélia hereinfällt, gleichsam noch bevor sie den ersten Schritt getanzt hat. Denn wenn Frantz sie zuerst sieht, sitzt sie unbewegt am Fenster und hält in ihren Händen witzigerweise ein Buch.

Von der Natur zum Artefakt

Das Ballett verlagert in diesem tanzhistorischen Moment, so könnte man gestützt auf Freud sagen, die Quelle des Unheimlichen von der Natur auf das Artefakt. Bis dahin war die Figurenwelt des Balletts von Geistern bevölkert, von Nymphen, von den Wilis, jenen untoten verlassenen Bräuten, von den Sylphiden. In „La Sylphide“ ist es noch ein Geist, der einen Bräutigam abspenstig zu machen versucht, in Coppélia bereits ein Maschinenmensch. Eben noch hat das Ballett sich damit profiliert, tanzend zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt zu wechseln. Nun dokumentiert es, wie das wissenschaftliche Experiment und die Ingenieurkunst zu Ergebnissen gelangen, die im höchsten Maße irritierend sind – für den Menschen.

Und doch gilt für beide Fälle des Unheimlichen, dass seine literarischen Motive im Ballett idealen Ausdruck fanden. Das Unheimliche auf der Bühne zu sehen übertraf die Lektüre in der Wirkung um ein Vielfaches. Die literarischen Motive verschmolzen mit den ästhetischen Innovationen des Tanzes der Zeit auf ideale, symbiotische Weise.

Und obwohl auch das Ballett „Der Nussknacker“ von 1892 ein Märchen von E.T.A. Hoffmann zur Vorlage hat, „Nussknacker und Mausekönig“, und auch hier das „Altvertraute“, raschelnde Mäuseschritte im nächtlichen Zimmer und ein freundlicher Nussknacker als Weihnachtsgeschenk, zur Quelle des Unheimlichen werden, fallen Tanz und Literatur hier weit weniger intensiv ineinander. Keine Nussknacker-Inszenierung zeigt den schrecklichen Mausekönig mit den sieben Köpfen, die er bei Hoffmann hat, und niemals können Tänzer in grauen Fellkostümen mit spitzen Mäusenasen auch nur annähernd die furchterregende Wirkung von Hoffmanns Schilderungen erzielen. Noch der beste Tänzer wirkt als Nussknacker ein bisschen hölzern, also naiv. Für die bedeutendsten Tänze vereinen sich die Zuckerfee und Prinz Liebling im Reich der Süßigkeiten zum Pas de deux. Darin kann man dennoch nicht unbedingt einen Beweis für die Überlegenheit der Literatur und den Irrweg der Virtuosität im Ballett sehen. Tschaikowskys Musik hebt Lew Iwanows großartige Choreographie in Sphären, in die wir bis heute immer wieder entführt werden wollen. Die unheimliche Geschichte dahinter ist dem Tanz märchenhaft unwichtig, vergleichsweise.