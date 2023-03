Man hat mich vor dieser Rede gewarnt. Ich nehme mir die Freiheit, sie dennoch zu halten. Man hat, in gezielten Rundschreiben an Verlage und Redaktionen, versucht, Zweifel an der Person der Preisträgerin zu streuen. Was war das? Wollte man die Beteiligten einschüchtern, warnen, manipulieren? Ein Handlungsmuster, das mir seit meiner Schulzeit vertraut ist, und Ines Geipel, das weiß ich, im selben Sperrbezirk aufgewachsen, im selben sozialistischen Lager, auch.

Verzeihung, aber ich sehe allein darin schon eine Auszeichnung und den Verdacht bestätigt, daß die Wahl auf die Richtige fiel. Wobei eines gesagt sein muß: Es geht hier nicht um Erfolge im Leistungssport, sondern um Literatur. Es könnte, durchaus auch, um den Sport gehen, um das Sportsystem DDR in all seiner Härte, um blaue Pillen, Mißbrauch, Abhängigkeiten, Schwangerschaftsabbrüche, um ein paar hundert Menschen oder tausende, minderjährig, volljährig, die ihre Gesundheit mit damals noch unabsehbaren Folgen wissentlich oder unwissentlich aufopferten für ein paar kurzfristige Siege. Wir verhandeln hier nicht den Sport, als Organisation menschlicher Unmündigkeit, wie es bei Elfriede Jelinek heißt, in ihrem Drama „Ein Sportstück“, Metapher für Dinge, unter denen sich, „Gewalt heranschleicht“. Zum Glück wird hier keine Medaille vergeben nach einem Wettkampfsieg, höchstens ein Preis für schriftstellerische Verdienste. Und dies im Namen eines Autors, Erich Loest, dessen Werk und Haltung im SED-Staat schwerste Verfolgungen auf sich zogen, von denen auch die Bücher der Autorin, die hier geehrt wird, immer wieder berichtet hat aus historischer Perspek­tive. Der Neue Mensch, seine Formung unter idealen Bedingungen, und das Entsetzen darüber ist der Stoff, an dem sie sich abarbeitet – zu begreifen, was mit den Körpern unterm disziplinierenden Zugriff der Macht geschah.