Grünbeins Kindheit : Der reine Tisch

1962 kam der Dichter Durs Grünbein in Dresden zur Welt: in einem Viertel, in dem er nicht aufwachsen sollte, heute ein Mythos. Nun sucht er dort. Was hat er dort zu suchen?

Zum ersten Mal in meinem Leben denke ich darüber nach, was es heißt: einen Anfang zu haben. Da war dieser eine Tag im Oktober, ein mildes Herbstlicht fiel durch die Fensterscheiben, es sickerte durch die Gardinen in einen Raum, der kein Krankenzimmer war, sondern das ehemalige Speisezimmer einer Gründerzeitvilla, nach dem Krieg enteignet und einer staatlichen Geburtsklinik angeschlossen. Wer die früheren Besitzer waren, Angehörige der Bourgeoisie, in den Westen geflohen, oder ermordete Juden, die es hier einmal gut gehabt hatten, kümmerte keinen mehr, der dorthin zum Ge­bären kam. Das Wort Privateigentum war so gründlich ausgelöscht wie der Wohlstand, der einmal damit verbunden war, wie alles andere auch, das an die alte Zeit erinnerte in dieser Stadt an der Elbe, weit östlich der Grenze, die Deutschland damals seit einem Jahr teilte.

Dort drüben, weit hinter den sieben Hügeln, gab es die alte Welt, wo die Re­vanchisten wohnten, die Revisionisten, jawohl, die Faschisten, und hier hatte die Zukunft begonnen. Die Freie Deutsche Jugend blühte auf, und ein Schloß an der Elbe, weiter unten, war jetzt der Pionier­palast mit einem Pioniercafé, und das Vergangene war versunken wie die Sonne über dem Kontinent Europa, von dem man abgelegt hatte, um nach Utopia zu segeln. Das alles in Frage zu stellen, wäre einem Kind nie in den Sinn gekommen, schon gar nicht dem Neugeborenen, dem war es egal. Ihm war alles egal, selbst die Egalität, und es mußte von Freiheit nichts wissen und Brüderlichkeit, solange ein Körper, der Mutterkörper ihm alles bot, was es zum Leben brauchte.