Bildband über Obdachlose : Die Unsichtbaren unter uns

Alles fing mit den Tauben an. Taubenschwärme, die Menschen auf den Dächern von New York züchten. „Die Tauben sind wie Kunst, und sie haben mir den Weg in die Bronx gezeigt“, sagt Chris Arnade. Aus seiner noblen Nachbarschaft in Brooklyn Heights führten ihn lange Spaziergänge in die Bronx – und die Tauben führten ihn zu den Menschen. In Hunts Point, der ärmsten Gegend des Stadtteils, fing er vor mehr als zehn Jahren an, zu fotografieren und den Anwohnern zuzuhören. Der vierundfünfzigjährige Amerikaner war zwanzig Jahre lang Banker und verdiente viel Geld an der Wall Street. Ein Leben in der „vorderen Reihe“, wie er es nennt, dort, wo sich alles um Geld und Diplome drehe. Sein erster Fotoband, „Dignity“, der im Juni in Amerika bei Penguin Random House erschienen ist, handelt davon, wie Chris Arnade immer mehr Menschen aus der „hinteren Reihe“ traf und wie diese auch sein eigenes Leben veränderten.

Die langen Spaziergänge durch die Bronx, sie waren am Anfang zum Stressabbau da, vielleicht hielten sie auch die Langeweile in Schach. „Die Kinder wurden älter, ich nahm meinen Job weniger ernst, ich hatte mehr Freiheit“, erzählt Arnade. Mit seiner Frau und drei Kindern lebte er in einem großen Haus, es fehlte an nichts. Nach der Finanzkrise 2008 blieb er immer länger in Hunts Point. „Ich hatte gerade erlebt, wohin uns unser Größenwahn, mein eigener eingeschlossen, geführt hatte, was er unser Land gekostet hatte“, beschreibt er die Zeit nach dem Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarkts. Auch heute lebt die Familie in einem großen Haus, aber dieses befindet sich im Wald, zwei Autostunden nördlich von New York. Hierher sind die Arnades vor fünf Jahren gezogen, weil aus seinem Hobby eine Mission wurde und er am Ende beschloss, kein Banker mehr sein zu wollen.

Mal gab er ihnen Geld, mal fuhr er sie in die Entzugsklinik

Am Anfang, als er begann, Drogensüchtige und Prostituierte in Hunts Point zu fotografieren, kam es immer wieder auch zu Konflikten, erzählt er bei einem Treffen in seinem weißen Holzhaus im Grünen. Der weiße Banker von der Wall Street war ein Außenseiter, manche warfen ihm vor, ein Eindringling zu sein und die Bewohner der armen Stadtteile auszunutzen. Arnade war kein Journalist und er nannte sich auch nicht so, trotzdem wurde ihm die Verletzung der Berufsstandards vorgeworfen. Denn er freundete sich mit vielen der Menschen an, die er fotografierte. Mal gab er ihnen Geld, mal ließ er sie in seinem Auto Drogen nehmen, mal fuhr er sie zu einer Entzugsklinik. Die Fotografien veröffentlichte Arnade mit dem Einverständnis der Porträtierten auf dem Internetportal „Flickr“. Später dann, noch ehe Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, machte er sich auf den Weg durch das Land. Er habe das Gefühl gehabt, dass niemand die Geschichten der Armen hören wolle, sagt Arnade. Er gab seinen Job auf, legte eine Matratze in seinen Kombi und fuhr los.

Die Fotos in „Dignity“ zeigen die Menschen meist in der Umgebung, in der Arnade sie gerade getroffen hat, auf Parkplätzen, in Kirchen und Moscheen, bei McDonald’s. Die kurzen Begegnungen zeichnet er in begleitenden Texten nach, wenn er darin das Gehörte mit seiner eigenen Geschichte verwebt, auf eine Wertung verzichtet er. Da ist der junge Weiße Paul aus Prestonsburg, Kentucky, der durch eine Krebserkrankung sein Bein verloren hat und auf dessen Truck eine Konföderierten-Flagge prangt. Paul sagt, das habe nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit Stolz auf den Süden. Da ist die Frau in Bakersfield, Kalifornien, die nur ihre tätowierten Hände fotografieren lässt und sich „Smurf“ nennt. Sie schildert, dass sie keine andere Wahl habe, als sich zu prostituieren, da sie drogensüchtig sei – ihre acht Kinder habe man ihr weggenommen. Und da sind die schwarzen Männer mit blutigen Händen in Selma, Alabama, die als Tagelöhner alte Baumwollspeicher aus der Zeit der Sklaverei abreißen. Die Backsteine verkauft ein Bauunternehmer an Leute, die „historischen Charme“ suchen, hört Arnade.