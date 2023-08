Als Herta Müller 2022 im Jüdischen Museum Berlin den „Preis für Toleranz und Menschenrechte“ entgegennahm, bedankte sie sich mit einer Rede, in der sie erzählte, wie sie sich in jungen Jahren vor ihrer Übersiedlung nach Deutschland offen gegen den repressiven rumänischen Staat gestellt hatte, in dem sie 1953 zur Welt gekommen war. Von dem Securitate-Mitarbeiter erzählte sie, der sie erfolglos zur Denunziation ihrer Freunde be­wegen wollte, von der Solidarität einer Kollegin aus der Maschinenfabrik, in der sie damals als Übersetzerin arbeitete, und der Angst der Übrigen, sich mit ihr zu zeigen. Davon, dass sie abends in eine Wohnung zurückkam, in der es Zeichen von Überwachung gab – Zeichen, die sie, die Überwachte, bemerken sollte. Und von einem Taschentuch.

Es bildete damals geradezu das Ge­genstück zu der den Spitzeln preisgegebenen Wohnung. Herta Müller hatte es dabei, als sie in ihrem Betrieb vor die Arbeitszimmertür gesetzt wurde und zugleich täglich im Werk zu erscheinen hatte: „Ich setzte mich zum Arbeiten auf mein Taschentuch ins Treppenhaus zwischen die Etagen. Die Welt war entgleist.“ Das Tuch aber stellte eine symbolische und auch tatsächliche Barriere dar zwischen sich und dem Schmutz der Umstände, der entgleisten Welt, etwas, das man mit sich tragen kann, wenn die eigentliche Heimat restlos und sichtbar von diesem Schmutz kontaminiert ist, ein Stück Stoff und zugleich so viel mehr als das.

Das morgendliche Ritual mit der Mutter

Was es mit jenem Taschentuch auf sich hatte, konnte man bereits 2009 erfahren, als Herta Müller den Literaturnobelpreis bekam und die damit verbundene Vorlesung hielt. Sie sprach von dem morgendlichen Ritual zwischen ihrer Mutter und ihr selbst, von der täglichen Frage, ob sie denn auch ihr Taschentuch ein­gesteckt hätte, bevor sie das Haus verließ und sich der Welt aussetzte. Und an anderer Stelle schreibt die Autorin im Rückblick: „Den Verstand so unauffällig zu verlieren wie ein Taschentuch – davor hatte ich Angst.“

Der Grund für diese Befürchtung ist, dass die Repression durch den Staat, die Müller beschreibt, schon lange vor der körperlichen Bedrohung des Einzelnen einsetzt. „Manipulierte Sprache und manipulierte Menschen – dies ist ein und dasselbe“, schreibt sie, und der Eigensinn ihrer gesamten poetischen Existenz, sogar ihr den Verhältnissen abgerungener Humor scheint in der erkannten Notwendigkeit zu wurzeln, sich genau dagegen zu wappnen.

Wie soll man leben?

Herta Müller studierte bis 1976 Germanistik und Rumänistik und konnte erst 1987, acht Jahre nach ihrer Entlassung aus der Fabrik, nach Deutschland ausreisen. Bereits in Rumänien hatte sie publiziert, im Westen wurde sie für ihr literarisches Werk vielfach ausgezeichnet; besonders ihr Roman „Atemschaukel“, der auf den Erfahrungen des mit ihr befreundeten Autors Oskar Pastior während seiner Lagerhaft fußt, erhielt große Resonanz.

Das Leben in der Unfreiheit hinterlässt Spuren, die nicht zu tilgen sind. „Die große Frage in der Diktatur war: Wie soll man leben“, schreibt Herta Müller in ihrem Text „Unsichtbares Gepäck“, der in ihrem jetzt erschienenen Essayband „Eine Fliege kommt durch einen halben Wald“ enthalten ist. Von einer „Dressur der Angst“, erzählt sie, aber auch davon, wie es möglich ist, sich daraus zu lösen. Wo Repression ist, da kann sich der Blick schärfen, die Haltung entschiedener werden, die Wachsamkeit gegenüber totalitären Tendenzen zunehmen. Heute feiert Herta Müller ihren siebzigsten Geburtstag.