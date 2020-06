Buch über Milan Kundera : Machtausübung durch Sex und Kommunismus

Am kommenden Freitag erscheint die erste Biographie zu Milan Kundera. In Tschechien heizt das Buch über den Schriftsteller, der nach Paris in Exil ging, den erbitterten Streit um die Vergangenheit des Landes weiter an.

Am vergangenen Donnerstag meldete die angesehene Warschauer Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ den Tod von Milan Kundera. Zuvor verbreitete sich die Nachricht in den sozialen Medien. Schnell war jedoch klar: Es handelte sich um eine Falschmeldung. Ein Unbekannter erlaubte sich mittels eines gefälschten Twitter-Profils auf den Namen des früheren tschechischen Botschafters in Frankreich einen üblen Scherz zu Lasten des 91 Jahre alten Schriftstellers, der 1975 die Tschechoslowakei in Richtung Paris verlassen hatte. „Herr Kundera lebt, das kann ich bestätigen“, teilte der gegenwärtige Botschafter in Frankreich den Medien mit. Kurzzeitig anderslautende Gerüchte beunruhigten weltweit.

Doch der im Exil zurückgezogen lebende Autor sorgte in der vergangenen Woche nicht nur mit seinem vermeintlichen Ableben für Aufmerksamkeit. In der Tschechischen Republik entfachte ein Interview im Wochenmagazin „Respekt“ eine Kontroverse. Der Schriftsteller Jan Novák gab darin einen Vorgeschmack auf seine 900 Seiten starke Biographie über Milan Kundera, die am kommenden Freitag im tschechischen Buchhandel erscheint und dieser Zeitung vorliegt. Sie ist alles andere als schmeichelhaft: Novák wirft Kundera vor, sich bis in die siebziger Jahre mit den herrschenden Kommunisten arrangiert zu haben. Er rollt auch den 2008 bekannt gewordenen Fall wieder auf, wonach Kundera am 14. März 1950 einen westlichen Agenten an die Staatsicherheit verraten haben soll, der dann vierzehn Jahre Zwangsarbeit im Uranbergbau leisten musste. Zudem gilt Nováks Interesse dem Sexualleben des Autors, das er als ausschweifend beschreibt und das den erotischen Verwicklungen der Romanfigur Tomáš aus Kunderas Welterfolg „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ in nichts nachzustehen scheint.