Irene Dische : Kurzstreckenkönigin

Im Jahr 1994 begann Irene Dische einen ihrer Essays mit einer provokanten Feststellung: „Oft wird dem Schriftsteller, der sich sowohl literarisch als auch journalistisch betätigt, die Frage gestellt: Sind Sie eigentlich Journalist oder Schriftsteller? Doch die wenigsten, die das fragen, sind bereit, den Unterschied zu definieren. Ein richtiger Journalist hat, finde ich, die Pflicht, sich an die Tatsachen zu halten, sie zu begreifen und sich anzueignen, und deshalb ist Journalismus etwas für Schlaue und Literatur etwas für trägere Geister.“ So schrieb mit leiser Ironie die Schriftstellerin Dische, die damals in Deutschland weitaus bekannter für ihre literarische Arbeit war. Aber begonnen hatte sie als Journalistin für Zeitschriften ihrer amerikanischen Heimat, namentlich den „New Yorker“. Obwohl sie bereits seit 1977 in Berlin lebte.

Auch dafür war der „New Yorker“ verantwortlich, denn der beschäftigte eine Europa-Korrespondentin, die jedoch kein Deutsch sprach. So wurde für die berühmte Jane Kramer die damals noch unbekannte fünfundzwanzigjährige Tochter eines im österreichisch-ungarischen Kaiserreich geborenen Chemikers, der mit seiner Familie in New York, wohin er als Jude vor den Nationalsozialisten hatte entkommen können, konsequent Deutsch gesprochen hatte, als Übersetzerin engagiert. Dische lernte von Kramer, weshalb sie schon bald selbst schrieb. Und sie blieb in Berlin, wo sie nicht nur eine Familie gründete, sondern auch die Bekanntschaft von Hans Magnus Enzensberger machte, der ihre englischsprachigen Artikel für seine Zeitschrift „Trans­atlantik“ übersetzen ließ und 1989 in seiner Buchreihe „Die Andere Bibliothek“ eine kleine Erzählungssammlung von Dische publizierte, die zum Bestseller wurde: „Fromme Lügen“. Seitdem findet die amerikanische Autorin ihr Publikum vor allem in ihrer deutschen Wahlheimat, und in Berlin schloss sie viele Freundschaften; in Künstlerkreisen ist sie oft und gerne gesehen. Auf Deutsch allerdings schreibt sie auch nach 45 Jahren hier­zulande noch nicht.

Wie sich Geschichte und Gegenwart verbinden

Mit Reinhard Kaiser fand sie indes einen kongenialen frühen Übersetzer für ihre pointenreiche Prosa. Nur ein Beispiel für deren sardonischen Witz: „Gretel wohnt in einer Villa am anderen Ufer der Donau, gemeinsam mit ihrem Vater, einem uralten, grimmigen Invaliden. Die Villa wird noch von einer anderen Gestalt bewohnt, einer Haushälterin, die sie samt all ihren Möbeln, den Kruzifixen und dem ersten Vertreter einer ganzen Dynastie von Dackeln mitgebracht haben. Diese Bedienstete ist ihr wertvollster Besitz, den ganzen Tag hastet sie herum, bedient sie und kocht ihnen die wagnerianischen Gerichte, an die sie gewöhnt sind. Sie hat das grimmigste Gesicht der ganzen Familie, meist aber sagen sie Engel zu ihr, weil sie ihr ganzes Leben ihnen gewidmet hat, statt einem Ehemann.“

Diese Passage steht in Disches Erzählung „Der Doktor braucht ein Heim“, einer abgründigen Geschichte um die Unmöglichkeit eines österreichischen jüdischen Flüchtlings, mit der Er­innerung an all die Frauen in seinem Leben zurechtzukommen. Irene Disches größte Stärke ist die Verbindung historischer Erfahrungen, auch der entsetzlichsten – der Großteil ihrer väterlichen Familie wurde in der Schoa ermordet –, mit genauen Beobachtungen der Gegenwart. Sie kann als weib­liches Äquivalent zu W. G. Sebald gelten, auch im Hinblick auf die Entdeckung und Förderung ihres literarischen Könnens durch En­zens­berger.

Die Reihe ihrer Publikationen ist lang und gerade in den letzten Jahren mit drei Romanen auch wieder dicht geworden. Deren Qualität indes fiel unterschiedlich aus; die wahre Stärke dieser Autorin, das zeigte auch „Zum Lügen ist es nie zu spät“, die 2018 erschienene Gesamtausgabe ihrer Erzählungen, liegt auf der kürzeren Strecke. Und im immer wieder aufblitzenden Sarkasmus ihrer Figuren, den deren Schöpferin teilt. In jenem Essay, aus dem die anfangs zitierten Sätze stammen, „Saul suchen“ über ein Gespräch mit Saul Bellow, schildert sie, wie sie vor dem Treffen noch rasch in Bellows Bücher hineinliest. Und fügt an: „Mir taten die Journalisten leid, die gezwungen gewesen waren, in dieser Weise Dische zu lesen.“ Also sind die wohl doch die trägeren Geister. Aber Disches Mitleid ist unbegründet, ihre eigenen Bücher sind eines allemal: kurzweilig, selbst die längeren. Am kommenden Sonntag wird Irene Dische siebzig Jahre alt.