Javier Marías ist gestorben : Sein Herz so weiß

Es ist müßig, darüber zu spekulieren, welche Art Schriftsteller Javier Marías geworden wäre, hätte ihn nicht das Lob von Marcel Reich-Ranicki und des gesamten „Literarischen Quartetts“ 1996 für seinen Roman „Mein Herz so weiß“ zu deutschen Bestsellerehren und auf Platz eins der „Spiegel“-Bestsellerliste geführt. Der Erfolg in Deutschland – einem Land, in dem seine beiden zuvor veröffentlichten Romane kaum beachtet worden waren – verlieh seiner Kariere Flügel und schuf für eine Zeitlang eine literarische Mode, die man sich heute kaum noch vorstellen kann: Plötzlich las alle Welt komplexe Romane voller Anspielungen, langer Satzperioden, düsterer Reflexionen und kühner Gedankenabenteuer, in denen es um alte Rechnungen, tote Frauen und immer wieder um klingende Shakespeare-Zeilen ging.

Auch der folgende Roman „Morgen in der Schlacht denk an mich“ (1998) ist eine Verbeugung des anglophilen Marías vor dem englischen Dramatiker und seiner, Marías‘, eigenen Oxforder Dozentenzeit, die ihn schon zuvor – in dem Roman „Alle Seelen“ (Deutsch 1991) – mit Stoff versorgt hatte und später in das Hauptwerk münden sollte: den dreibändigen Riesenroman „Dein Gesicht morgen“, dessen letzter Band 2009 auf Deutsch erschien. Da war die deutsche Kritik aber schon erschöpft und ein wenig ernüchtert. Der Marías-Sound war nichts Neues mehr, die Motive dieses Erzählers schienen auserzählt. Die Verehrer seiner Prosa fanden das schon immer ungerecht; und so gibt es nicht nur in Spanien, sondern auch in Deutschland ausgesprochene Fans, die alles von ihm lesen und von dem mäandernden Nachdenken des Madrilenen einfach nicht genug bekommen.

Der totale Roman

Die Eigenwilligkeiten des Erzählers Marías ließen sich bis in seine Gewohnheiten und Schrullen zurückverfolgen: Er hasste soziale Kontrolle, ungebetene Störung und neue Technologien. Deshalb mochte er sich von seiner elektrischen Schreibmaschine nicht trennen, auf der er alle seine Bücher schrieb, wie rasend und besinnungslos sich die Welt um ihn herum auch digitalisierte. Nicht einmal E-Mails schrieb er selbst, das übernahm eine Assistentin. Das meist sehr umfangreiche Typoskript eines neuen Romans wurde einmal handschriftlich korrigiert, dann in den Verlag geschickt und kam als Druckfahne zurück. Das altmodische Schreibgerät drückte seinen Umgang mit der Gegenwart aus, in der „die wesentlichen Konflikte gleich bleiben“, wie er vor Jahren einmal im Gespräch sagte. „Oder erinnern Sie sich“, fuhr er fort, „an den großen Telefonroman? Den großen Fernsehroman? Warum sollten wir dann annehmen, dass über das Internet große Romane geschrieben werden?“

Das Erscheinen des ersten Bandes von „Dein Gesicht morgen“ hat sein Vater, der Philosoph und Ortega-Schüler Julián Marías, noch erlebt. Ein Teil des Mammutwerks mit autobiographischen Zügen gilt ihm und seiner Rolle im Spanischen Bürgerkrieg. Seinerzeit wurde der Republikaner, der keine einzige Kugel abgefeuert hatte, von seinem besten Freund denunziert und drohte vom Franco-Regime füsiliert zu werden. Die mutige Aussage eines anderen rettete ihm das Leben. Von dieser Art sind die Schlüsselerlebnisse, die der Autor erzählerisch untersucht, um das Wesen von Lüge, Feigheit und Verrat zu ergründen. Marías‘ Alter Ego in diesem Roman heißt Jaime (Juan, Jacobo) Deza und arbeitet für eine Sondereinheit des britischen Geheimdienstes. Seine Spezialität ist es, die Gesichter seiner Mitmenschen zu entziffern und daraus Voraussagen über ihr künftiges Handeln abzuleiten. Doch der Held muss sich mit Vermutungen behelfen, und bei einem Heimatbesuch in Madrid wird auch er selbst fast so gewalttätig wie seine zwielichtigen Auftraggeber.