Besuch bei Karl-Markus Gauß : Meister des Verzettelns

Auf der Südseite des Mönchsbergs, den die meisten Touristen nur von der Altstadtseite entlang der Salzachseite her kennen, steht eine der stattlichen Ceconi-Villen. Die aus dem Friaul stammende Baumeister- und Architektenfamilie hat mit mehr als fünfhundert Bauwerken von der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts an Salzburg geprägt; vor allem in der Gründerzeit entstanden markante Gebäude wie jenes, in dem das Café Bazar residiert. Die Ceconis wussten, wie bürgerliche Wohnkultur auszusehen hat, ihre Häuser sind bis heute begehrt.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Im Eingang des Hauses, in dem Karl-Markus Gauß und seine Frau Maresi leben, ist die Jahreszahl seiner Errichtung ins Pflaster eingelassen – 1896. Trotz Altersspuren evozieren die hohen Räume mit Blick auf Felswand und Himmel die Aura eines altösterreichischen Salons. Vom Esszimmer führt eine Holztreppe ins Dachgeschoss, zum Arbeitsplatz des Schriftstellers. Knarzendes Parkett, Bücher bis unter die Decke und die Wände voller Bilder.