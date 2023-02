Mit rund fünfzig Jahren beschloss der Juraprofessor Uwe Wesel, keine Krawatte mehr zu tragen. Das war Anfang der Achtzigerjahre, und dem Rebellen auf dem Katheder schien sie plötzlich ein bürgerliches Relikt. Erstaunlich spät, bedenkt man seine Achtundsechziger-Vergangenheit. Der junge Privatdozent kam aus München an die FU Berlin und wurde 1969 ebenso schnell Vizepräsident, wie er das Amt vier Jahre später wieder niederlegte, zermürbt von Grabenkämpfen der politischen Lager und Blockaden auch innerhalb der Linken. Er machte Erfahrungen in progressiven, aber verdreckten Berliner WGs und versnobt-konservativen Kreisen. In diesen war NS-Vergangenheit geduldet, eine Sitzblockade aber ein Skandal.

In München hatte Wesel nicht promovieren können, weil seine Noten der juristischen Fakultät zu schlecht waren („befriedigend“); aus Westberlin heraus führte kein weiterer Ruf mehr, weil seine politische Haltung den anderen Jura-Fakultäten in Westdeutschland zu links war. So behielt er den FU-Lehrstuhl für römisches Recht und bürgerliches Recht bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2001 und schrieb in einer Odyssee durch das gesamte Weltall des Rechts einzigartige Bücher.

Ein Schüler Wolfgang Kunkels

In seiner 2022 erschienenen Autobiographie „Wozu Latein, wenn man gesund ist? Ein Bildungsbericht“ (er hatte zunächst Klassische Philologie studiert) erfährt man manches über Wesels Prägung durch seinen klugen, politisch integren und einflussreichen Münchner Lehrer Wolfgang Kunkel. Aber Wesel interessierte sich noch für sehr viel mehr als die Erforschung des römischen Rechts und die Lehre moderner Privatrechtsdogmatik. Und er trainierte sich einen Schreibstil an, der seinen Ideen eine sensationelle Popularisierung verschaffte, wie sie kein anderer deutscher Jurist nach 1945 erreichte. Der Duktus war knapp, oft flapsig, die Feststellungen gerne provokant. Auch Albernheiten scheut Wesel nicht – wenn’s der Leserfindung dient.

So entstanden für jedermann verständliche und zugleich von einem kritischen Fortschrittsglauben getragene Darstellungen. Auf die „Juristische Weltkunde“ von 1984 folgte 1992 „Fast alles, was Recht ist“ in Enzensbergers Anderer Bibliothek. In diesen Büchern entfaltete Wesel den gesamten Kosmos des Rechts – einschließlich vernichtender Seitenhiebe auf die Rechtswissenschaft, die ihm durch affirmative „Kenntnis von hM“ (herrschender Meinung), „unerschrockene Autoritätsgläubigkeit“ und defizitäre Methodik gekennzeichnet schien.

Auch in der Rechtsgeschichte stachen seine Bücher hervor. Wesel kombinierte seine erzählerische Fähigkeit, große Linien zu ziehen und sich über das Spezialistentum zu erheben, zu Gesamtdarstellungen, wie es sie weder zuvor noch danach gab. So entstand 1997 die „Geschichte des Rechts“, die Wesel sein „liebstes Buch“ nannte. Sogar die gelehrten Kollegen zogen reihum den Hut und konnten nur kleinere Mängel in ihren Besprechungen notieren. Es war eine Universalrechtsgeschichte, die bei Jägern und Sammlern begann (womit Wesel sich vorzüglich auskannte), im wiedervereinigten Deutschland endete und dazwischen keine Epoche und keine Weltregion ausließ. In den folgenden Jahren variierte Wesel das Thema und publizierte flott geschriebene Rechtsgeschichten über die Bundesrepu­blik Deutschland, Europa, „Risiko Rechtsanwalt“, „1968 und die Folgen“, das Bundesverfassungsgericht sowie über andere juristische Themen mehr. Diese Bücher waren nur teilweise der Ertrag universitärer Tätigkeit; mit den konservativen Kritikern der reformierten Universität war sich Wesel darin einig, dass sie für die Forschung kein guter Ort mehr war. Er notierte kritisch den Zwang zu Sonderforschungsbereichen und wünschte sich für heutige Gelehrte die produktive Freiheit, „Einzelschreibtischforscher“ zu sein.

Wesels linke Staatsskepsis koexistierte mit bürgerlicher Lebensform, in der auch Luxus und Genuss nicht geächtet waren. 2008 kehrte er als Mitglied zur SPD zu­rück, die ihn im dritten Anlauf 1974 ausgeschlossen hatte. In der Berliner Republik stritt er für Integration statt Ausgrenzung der DDR-Juristen; er forderte Gleichheit für alle und soziale Gerechtigkeit für die Benachteiligten. Dabei behielt er ebenso konsequent wie eloquent linke Standpunkte bei; nur 2013 irritierte er die Öffentlichkeit, als es um die Vergangenheit „seines“ Beck-Verlags ging. Denn der Festschriftautor zeigte sich beim Zweihundertfünfzig-Jahr-Jubiläum überraschend verständnisvoll, wo es um die Verlagspolitik im Nationalsozialismus ging; Stichworte: Expansion durch Arisierung und Publikation des Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen.

Mehr zum Thema 1/

Wesel, Jahrgang 1933, argumentierte mit seiner Zeitzeugen-Perspektive und sogar der eigenen HJ-Mitgliedschaft. Das erstaunte nicht nur das Frankfurter Buchmesse-Publikum und die anwesende Presse; später zeigte sich auch Wesel selbst erstaunt über seine Angriffslust (ohne aber in der Sache zurückzurudern). Auch seinem Entschluss, keine Krawatten mehr anzuziehen, ist er bis heute treu geblieben. Stattdessen trägt er maßgeschneiderte Hemden mit Stehkragen. Da passt, man sieht es sofort, kein Schlips drunter. Am heutigen Donnerstag wird er neunzig Jahre alt.