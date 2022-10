Klagelawine gegen Bücher : Ein Mann, der auf den Sturm hofft

Aktualisiert am

Peter Pilz ist ein Mann, der die Haare kurz hält, an dem kein Stück Kleidung übersteht. Wenn jetzt starker Wind aufkäme, würde nichts an ihm flattern. Aber es kommt kein Wind auf, Pilz hantiert mit Schläuchen, er hat gerade das Aquarium gereinigt, niemand im Redaktionsbüro von „ZackZack“ schaut auch nur auf. Pilz hält inne, Ärmel aufgekrempelt, belustigter Zug um den Mund: „Ich habe immer Piranhas in meinem Büro“ – Blick auf den Reporter –, „das macht Besucher mit schlechtem Gewissen gesprächiger.“

Schläuche verstauen, hinein ins Herausgeberbüro über dem Reumannplatz im zehnten Wiener Bezirk. Im Regal stehen „Die Brüder Karamasow“, ein aufgeschlagener Trojanow-Band liegt auf der Chaiselongue. Pilz setzt sich in seinen Sessel, Ärmel wieder herunter. Geboren 1954 in der Steiermark, ist er Autor und Herausgeber, war kurz Trotzkist und lange Jahre Abgeordneter des Nationalrates, zwischendrin auch im Wiener Landtag. Pilz hat die österreichischen Grünen mitgegründet, Versicherungsbetrug mit etlichen Toten oder illegale Waffenexporte aufgedeckt und die dann bis in parlamentarische Untersuchungsausschüsse verfolgt.

In Österreich ist Peter Pilz bekannt wie einer der seltenen bunten Hunde. Dass er diplomatisches Talent hätte, wür­den die wenigsten behaupten. Die Internetplattform „ZackZack“, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Na­tionalrat gründete, hat zu jeder politischen Affäre früh eine Geschichte parat, und die zielt auf Skandal. „ZackZack“ berichtet über eine „organisierte Justiz“ im Land oder die „organisierte Kriminalpolizei“ und meint damit Netzwerke aus Beamten und Staatsanwälten, die der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) angehören. „ZackZack“ recherchiert über Drogenhandel in Wiener Clubs, die ein Freund des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz betreibt. Manchmal raunt es auf der Plattform von „neuen Spuren“ und „Strippenziehern“, in der Regel sind die Artikel mit Quellen, Verweisen und Hintergrundinformationen vollgestopft.

Meistens hat Pilz recht, und das zeigt er gerne

Pilz geht es um Aufklärung, Moral und Kampf. Wer sich mit ihm anlegt, muss massierte Argumente haben. Denn meistens hat Pilz recht. Gelegentlich zeigt er das etwas zu gerne; vielleicht musste er sich deshalb mit un­schönen Nebengeräuschen von den Grünen verabschieden.

Und er kam immer wieder vor Ge­richt: Ein Bauherr hat ihn einmal auf hundert Millionen Schilling Schadenersatz verklagt. Pilz gewann. Im vergangenen Jahr erschien sein Sachbuch über die österreichische Politik, kurz darauf warnte ihn eine Journalistin, dass ein ÖVP-Vertrauensanwalt Material gegen „ZackZack“ sammele. Dann klagten der Immobilienspekulant René Benko und der ÖVP-Politiker Michael Kloibmüller, ehemals Kabinettschef im Innenministerium. Außerdem eine Rechtsschutzbeauftragte, die Pilz als „ÖVP-nah“ einstuft. Und Andreas Holzer, der Chef des österreichischen Bundeskriminalamtes, den Pilz den „höchsten ÖVP-Polizisten“ nennt. Der erwähnte Clubbesitzer und Kurz-Freund klagte mit einem anderen Anwalt. All das, sagt Pilz, seien Versuche, ihn mundtot zu machen.

SLAPP (strategic lawsuits against public participation) nennt man Verfahren, die gar nicht geführt werden, um einen Rechtsstreit zu gewinnen, sondern Ressourcen binden sollen: Mit hohen Streitwerten und Anwaltskosten hofft man, Kritiker, Journalisten oder Nichtregierungsorganisationen zu verschrecken. SLAPP klingt nach der englischen Ohrfeige.

Mundtotmachen durch hohe juristische Streitwerte

Vor wenigen Monaten stellte der Be­richt einer europaweiten Koalition ge­gen SLAPP fest, dass solche Klagen in der EU sprunghaft zunehmen. Inzwischen arbeitet die Kommission in Brüssel an einer Richtlinie, die nationale Rechtsrahmen schaffen soll, mittels deren ungerechtfertigte Klagen schneller abgewiesen werden können, Opfer unterstützt, Informationskampagnen ge­startet, um Staatsanwälte und Richter zu sensibilisieren.

Andreas Holzer verklagte allerdings gar nicht den Autor Peter Pilz, sondern dessen Verlag Kremayr & Scheriau. Holzer taucht auf im recherchesatten Buch von Pilz über den ehemaligen Kanzler Kurz und die Nähe der ÖVP zum anti­liberalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Im Büro referiert Pilz noch einmal, wie eine Männerrunde den an Sachfragen desinteressierten Kanzler installierte, Sicherheitsapparat und Justiz in Österreich durch Kader auf Linie brachte, über loyale Verleger die Presse beeinflusste. „Kurz – Ein Regime“ heißt das Buch, 256 schnörkellose Seiten hat es. Über Holzer steht darin unter anderem, dass er Teil der „organisierten Polizei“ wäre und die ÖVP vor unliebsamen Ermittlungen geschützt hätte.