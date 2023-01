Lyrik in der Ukraine : Der Nachbar in Kriegsuniform

Warum dichten so viele in der Ukraine? Und können Gedichte Menschen in Kriegszeiten helfen? Eine Begegnung mit dem ukrainischen Poeten Grigory Semenchuk in Lwiw.

Poeten sind Betrüger. So ähnlich schrieb das Marcel Reich-Ranicki, schrieb über Dichter: Sie seien die, „die nichts zu sagen haben, doch unbedingt gehört werden wollen, die singen wollen, weil sie nicht denken können, die dichten müssen, weil ihnen das Schreiben unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet“. Doch das war selbstverständlich ein sehr polemischer Anfang seines sehr großen „Plädoyers in Sachen Lyrik“. Denn Reich-Ranicki wusste, dass Lyrik, „die radikalste Gattung“ der Literatur, Menschen „inmitten der Bedrohung und Gefährdung“ am ehesten eine Antwort lieferte. Das schrieb er 1980.

Und jetzt? Jetzt sitzt – inmitten der Bedrohung und Gefährdung – ein Dichter in einem Kellerrestaurant. In Lwiw. In einem Land im Krieg. Trinkt Tee. Und antwortet. Grigory Semenchuk ist 31 Jahre alt, sieht aber jünger aus. Obwohl er drei, vier straffe Falten auf der Stirn trägt, hat er noch Kinderaugen – sie schauen viel zu fragend. Hat einen dunkelblonden Bart, beinah durchsichtig, hell über den Lippen, doch dichter, dunkler, länger und erwachsen an seinem Kinn.

Über die drei Heiligen

Erst sechs Gedichte hat er seit dem Kriegsdonnerstag im Februar geschrieben. „Zunächst hatte ich Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Doch nach zwei Monaten habe ich endlich angefangen. Schrieb dann, weil ich meine Gefühle nicht vergessen wollte“, sagt der Poet und streichelt seinen Bart, was jetzt wie das Klischee eines Poeten wirkt. Erzählt danach davon, dass in der Ukraine viele dichten: Schriftsteller, Regisseure, Musiker und Manager. Aber warum dichten so viele Ukrainer?

„Es liegt an den drei Heiligen“, sagt der Poet: „Taras Schewtschenko, Iwan Franko, Lesja Ukrainka!“ Und klopft behutsam bei jedem Namen mit seiner linken Hand auf den Holztisch, sodass sich auf einmal seine Aufzählung selbst wie ein Gedicht anhört. „Sie sind die drei, die die moderne ukrainische Literatur begründeten. Und weil sie vor allem als Dichter sehr bekannt waren, sind wir ein Lyrikland geworden.“ Er klopft noch immer auf den Tisch, der Rhythmus aber wird jetzt langsamer, jetzt zäh: „Außerdem denke ich auch, dass diese Liebe der Ukrainer zu Gedichten noch an etwas ganz anderem liegt“, sagt er, macht eine Pause.

An was?

„Die Ukraine ist ein sehr religiöses Land, mit einer tiefen religiösen Geschichte. Jeden Sonntag ging man in die Kirche – und irgendein Typ las dort dann seine Predigt. Ich spreche jetzt von dieser Atmosphäre. Am Ende klingt es dann doch so, als würde jemand Gedichte rezitieren.“

Die Antwort dieser radikalen Gattung Lyrik

Wenn Grigory Semenchuk seine Gedichte rezitiert, dann ist da nichts, das Menschen zu erlösen verspricht. Seine Gedichte – immer nüchtern, klar – täuschen nichts vor, betrügen deshalb nicht. Ordnen aber das Leben und die Welt. Sind eine Antwort dieser radikalen Gattung Lyrik, über die Reich-Ranicki vor vierzig Jahren schrieb: Es ist die Ordnung, die Menschen brauchen, besonders in Zeiten von Bedrohung, in denen das Leben und die Welt aufs Neue und jeden Tag zerfallen. Grigory Semenchuk sortiert das Chaos in einem Gedicht dann so: „der Krieg ist ein Morgenalarm / Staus vor Geldautomaten / Einberufungsämtern / in deinem Hof / der Nachbar in Kriegsuniform / auf Hunderunde / ‚wer hat denn den Schlüssel zum Bombenkeller?‘ / ‚weiß nicht‘“.

Das letzte Mal als Semenchuk dieses Gedicht gelesen hat – es war vor zwei, drei Monaten und in der Paul-Celan-Stadt Czernowitz –, saßen im Publikum sehr viele 20-Jährige und auch noch Jüngere mit ersterblühten Hautproblemen. Aber nicht nur in der Celan-Stadt, nicht nur in dieser Lesung Semenchuks, in vielen anderen Städten in der Ukraine, in vielen anderen Lesungen der jungen und halbjungen ukrainischen Poeten und Poetinnen sind die, die ihnen zuhören, fast noch Kinder. Aber warum? Warum verlieben sich ausgerechnet die Jungen in der Ukraine in die Lyrik?

„Vielleicht können die Jungen leichter an einen Dichter glauben als an einen Politiker, an einen Bürokraten. Und Lyrik ist ja Rebellion, ist Provokation und ist Protest“, sagt der Poet – und dann: „Wollen wir?“

Ja.

Wir gehen durch die Straßen Lwiws, die seltsam überfüllt sind; seltsam, weil vorhin, vormittags, Sirenen heulten und niemand nirgendwohin lief. Nur zwei, drei Straßenhunde, die träge zu unwichtigen Terminen zu spazieren schienen.

Seine Gedichte strahlen, sie sind schön

Hat man in Lwiw eigentlich manchmal Todesangst? Hat Semenchuk schon einmal Todesangst gehabt?

„Nein“, antwortet der Poet so schnell, als wäre seine Stimme ein Klappmesser, dessen Klinge auf einmal mit einem „Klack“ ausfährt. Doch dann sagt er sehr langsam: „Aber ich habe schon verstanden – und das hört sich banal an, ja, hört sich wie irgendeine Weisheit irgendeines Hipsters an –, das Leben im Moment zu leben.“

Und einen Moment später stehen wir im Zentrum. Der Dichter hat gleich eine Lesung – online. Verabschiedung deshalb. Im Zimmer im Hotel leuchten dann auf dem Smartphone Semenchuks Gedichte, die er nach dem „Auf Wiedersehen“ geschickt hat. Und wieder heulen die Sirenen. Und wieder ordnet der Poet das Leben, denn seine Zeilen gehen so: „der Krieg zieht sich Jahrhunderte hin / doch du bist noch nicht bereit für / Krieg aus purer Gewohnheit / aus purer Gewohnheit nicht zu sterben / aus purer Gewohnheit zu überleben“.

Semenchuks Worte über die Gewohnheit sind Worte gegen die Gleichgültigkeit. Sie trösten nicht, erlösen niemanden. Sind aber nützlich – nachts im Krieg. Sie strahlen, sie sind schön. „Und wohl nie waren wir der Schönheit mehr bedürftig als heute“, schrieb Marcel Reich-Ranicki in seinem „Plädoyer in Sachen Lyrik“ 1980. Und wusste nicht, dass er über das kommende Jahrhundert schrieb, über einen Krieg, der alles auseinanderschlägt, das Dichter dann zusammensetzen müssen. Heute hat das der ukrainische Poet Grigory Semenchuk getan.