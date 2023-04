„Er tritt sicher nie ohne Konzept auf und will, dass er eins hat, nicht verheimlichen, aber dann reißt ihn doch die Situation hin“ (Martin Walser): Martin Lüdke in der SWR-Sendung „Literatur im Foyer“ am 9. Oktober 2007. Bild: Imago

Erika Fuchs, die von 1951 an die Comicgeschichten der Marke Walt Disney ins Deutsche brachte, ist mit Literaturpreisen nicht überhäuft worden. 1994 erhielt sie die Mo­renhovener Lupe, eine von einem Verein im Rhein-Sieg-Kreis gestiftete Auszeichnung für sogenannte Kleinkunst. Die Laudatio hielt Elke Heidenreich. Mit Schwung und Witz, wie man es von ihr kennt, erfüllte die Fernsehhumoristin, Literaturkritikerin und Schriftstellerin ihre Aufgabe, in­dem sie einen Anti-Bildungsroman erzählte, die Geschichte davon, wie die ungenierte Verwertung ererbten Hochsprachmobiliars in den Texten von Erika Fuchs ihr dabei half, ihre Kindheitswelt im Um­kreis einer Tankstelle im Ruhrgebiet zu verlassen, in der falscher Respekt vor prätendiertem Geistesadel die Klassenverhältnisse betoniert hatte. Kunstgerecht be­bilderte Heidenreich ihre Lektion mit Beispielen: „Onkel Donald lehrte mich, an der Geschraubtheit mancher Sätze meiner Universitätslehrer oder späteren Wichtigtuerkollegen in Funk und Fernsehen niemals zu verzweifeln, hatte er mir doch den Lehrsatz ‚von der kurzfristigen Bilanzschwebe und der kreditabwürgenden Un­sicherheitstheorie‘ beigebracht, und wer den versteht, den schreckt kein Horkheimer, kein Adorno und kein Doktor Martin Lüdke.“

Durch welchen hingeworfenen Nachlesetipp Martin Lüdke, der als Literaturredakteur des Südwestrundfunks die Sendung „Literatur im Foyer“ erfand, Elke Heidenreich bei einer Zufallsbegegnung auf dem Studioflur einen Schreck eingejagt haben mag, muss der Aufklärung durch eine künftige Heidenreich-Forschung, falls es sie geben wird, vorbehalten bleiben. Als Kritikerkollege darf man feststellen, dass diese Spitze der Kritikerin der Kritiker nicht als Schulbuchbeispiel für Treffsicherheit oder Fairness taugt. Hätte Martin Lüdke mit seinem Wissen über Literatur und seinen Erwartungen an Kritik nur wichtigtun wollen, statt unter die Leute zu bringen, was er für wichtig hält, in der Hoffnung, dass sie es ebenfalls wichtig nehmen, dann hätte er einfach bleiben können, was er schon mit Ende dreißig war, Universitätslehrer in Frankfurt, im Kreis der Kollegen und Nachfolger Theodor W. Adornos und Max Horkheimers.

Friedliche Ferien

Wenn Heidenreich ihn als Rivalen empfand, mag das damit zu tun haben, dass sie Jahrgangsgenossen sind und auch er eine Geschichte vom Bildungsaufstieg erzählen kann. Im thüringischen Apolda 1943 ge­boren, hat er in Gedichtinterpretationen in der „Frankfurter Anthologie“ Kindheitserinnerungssplitter aus der Zeit vor den Micky-Maus-Heften ausgestreut. 2016 kommentierte er ein Gedicht von Christa Reinig, das so kurz ist, dass es hier noch einmal komplett zitiert werden kann. Es trägt den Titel „Briefschreibenmüssen“ und umfasst zwei Verse: „Hier ist nichts los – außer daß alle kinder ahornnasen tragen“. Lüdke berichtete den Lesern der F.A.Z., dass er das Gedicht zum ersten Mal 1963 gelesen hatte, in Reinigs bei Fischer erschienenem Gedichtband mit dem denkbar unscheinbaren, auch noch kleingeschriebenen Titel „gedichte“. Er steckte damals die Rezension aus der F.A.Z. in sein Exemplar, die Reinigs Schriftstellerkollege Horst Bienek verfasst hatte.