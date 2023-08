David Geringas, einer der bedeutendsten Cellisten der Gegenwart, hat Jan Brachmann, Redakteur im Feuilleton dieser Zeitung, seine Lebensgeschichte erzählt. Wir bringen einen Auszug daraus als Vorabdruck.

Am 30. Oktober kam ich aus Deutschland zurück nach Moskau. Tanjas Schwester holte mich vom Flughafen ab und sagte mir: „Mach dir keine Sorgen. Tanja geht es gut.“ Ich war erschrocken: „Wieso?“ – „Sie ist im Krankenhaus.“ Ich war sofort in Sorge. Kurz vor ihrem Diplom hatte Tanja sich den Finger verletzt und ihre Prüfung nicht spielen können. Es war ihr erlaubt worden, alles um ein Jahr zu verschieben. Doch nun war sie schwanger. Und sie setzte alles daran, das Examen noch vor der Geburt zu absolvieren. Doch im Oktober, während ich in Deutschland war, traten Komplikationen mit dem Baby ein. Vermutlich hatte Tanja sich übernommen. Jetzt bestand die Gefahr, dass sie das Baby verlieren würde. Aufgewühlt von der Reise und in Sorge um Tanja ging ich am Abend zu Ros­tropowitsch. Ich wusste, dass er schon am nächsten Tag wieder verreisen würde, nach Deutschland. Wir hätten sonst Wochen lang keine Zeit mehr gehabt, uns zu sehen. Als ich in seine Wohnung kam, empfing er mich hastig und sagte: „Du musst ein bisschen warten.“ Er verschwand wieder in einem der Zimmer, ich wartete. Worum es ging, wusste ich nicht. Mit einem Mal öffnete sich die Tür des Kabinetts, und ein hochgewachsener rothaariger Mann mit Bart trat heraus. Er verabschiedete sich von Rostropowitsch und ging. „Weißt du, wer das war?“, fragte mich Rostropowitsch. Ich hatte keine Ahnung. „Das war Solschenizyn“, sagte mein Lehrer. Und er klang in diesem Moment geheimnisvoll wie sonst nie. Nun hatte ich also Solschenizyn gesehen.