„Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer“: Mit diesem Titel machte Dany Laferrière 1985 auf sich aufmerksam. Es war ein doppelter Paukenschlag. Nicht nur das N-Wort, auch die Anspielung auf die angeblich unbegrenzte Potenz der Afroamerikaner war ein Tabu, gegen das Lafer­rière, ohne mit der Wimper zu zucken, verstieß. Er stammt aus Petit Goave in Haiti und wuchs in der Obhut einer frommen Großmutter auf, was seine Lust an Tabubrüchen erklären mag.

1976 besuchte ich den Herausgeber der haitianischen Oppositionszeitung „Le Petit Samedi Soir“, die unzensiert über Menschenrechtsverletzungen des Regimes von „Baby Doc“ Duvalier berichtete und für die Laferrière als Redaktionsassistent arbeitete, aber ich erinnere mich nicht, ihn dort getroffen zu haben. Vielleicht hatte er sich damals schon nach Kanada abgesetzt, denn Journalisten riskierten ihr Leben unter der Diktatur, der der amerikanische Präsident Jimmy Carter die Unterstützung entzog, nachdem amerikanische Universitäten sich über den Zustand von Leichen beschwert hatten, die Baby Doc für Devisen ins Ausland verkaufte.

Doch Dany Laferrière ist kein Aktivist, der mit den Mitteln der Literatur politische Aufklärung be­treibt, auch kein Exilant, der über die blutige Ge­schichte und faszinierende Kultur seines Heimatlandes informiert: Stichworte wären Voodoo und Karneval. Zum Glück, denn an dieser noblen Aufgabe sind viele begabte Autoren gescheitert, die vor den Imperativen der Gegenwart in die Historie ausweichen oder in kreolische Folklore. Laferrière hat früher als andere be­griffen, dass Literatur kein Anhängsel der Landeskunde ist und nicht der Vermittlung von Informationen dient: Die Probe aufs Exempel ist das Szenario seines Films „Wie man in einer Nacht Amerika erobert“ oder auch die Handlung von „Vers le sud“ mit Charlotte Rampling, der Ver­filmung seines ersten Romans, der vom Sextourismus in Haiti erzählt.

Im Gegensatz zu ihm musste der französische Präsident warten

Laferrière ist ein Meister ironisch verspielter, oft frivoler Titel, die zur Lektüre einladen und Appetit machen auf mehr: „Der Charme endloser Nachmittage“ (Jugenderinnerungen), „Alles schwankt um mich herum“ (zum Erdbeben von 2010), „Ich bin ein japanischer Schriftsteller“ (zur Frage multipler Identität), „Granate oder Granatapfel – was hat der Schwarze in der Hand?“ (Roman über eine Vortragsreise durch die USA). Dieser Autor ist ein Kosmopolit im wahrsten Sinne des abgedroschenen Be­griffs. Er hat in Haiti, Montreal, Miami und New York gelebt und wurde überall mit Preisen und Ehrungen überhäuft, zuletzt in Paris, wo er, als erst zweiter Schwarzer in die Académie française gewählt, den freigewordenen Platz von Héctor Bianciotti einnahm. Und er er­zählt hinreißend von den Ritualen der Akademie, die älter ist als die französische Republik: François Hollande (oder war es noch Sarkozy?) musste als Staatspräsident im Vorzimmer warten, um zu einer Sitzung zugelassen zu werden.

Es hat keinen Zweck, ich kann und will nicht verschweigen, dass ich Dany Laferrière persönlich kenne, bewundere und be­neide ob des Welterfolgs seiner Bücher, ins Deutsche kongenial übersetzt von Beate Thill. Den Erfolg hat er redlich verdient, denn es war keine leichte Aufgabe, Haitis Literatur aus dem Ghetto zu befreien, in dem sie durch eigene und fremde Schuld – Ignoranz der Außenwelt und Provinzialität im Inneren – verharrt. Hinzu kommt die politische Correctness mit Sprech- und Denkverboten, die postkoloniales Schreiben zum Spießrutenlauf machen. Unkenrufe von Rechts oder Links hat Laferrière souverän ­ig­noriert. Zu seinem siebzigsten Geburtstag Siebzigsten hier ein Zitat, das seinen Schreibimpetus charakterisiert: „Das Klischee steht mit Sicherheit über jeder Moral. Es ist da, rund, geheimnisvoll und ewig. Es schaut uns lächelnd an. Mit einem Klischee kann man nichts anfangen, außer es dem Absender zurückzuschicken.“