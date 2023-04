Herr Karahasan, Sarajevo ist Ihr Lebensthema, die Stadt steht im Zentrum Ihres Werks. Gibt es einen Moment der ersten Erinnerung, ein Bild aus Kindheitstagen, das in Ihnen aufsteigt, wenn Sie an die Heimat denken?

Ich war als fünfjähriges Kind zum ersten Mal dort. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war Sommer. Ich ging mit anderen Kindern schwimmen, im Schwimmbad Bentbaša am Fluss Mil­jacka, einem kleinen Stausee mitten in der Stadt, dort konnte man damals baden. Auch 1994, während der vierjährigen Belagerung, sind die Leute in diesem Bad geschwommen. Später war es strengstens verboten. Und ich erinnere mich an das Landesmuseum, dort sah ich zum ersten Mal präparierte Tiere – darunter Bären und Wölfe – und Puppen mit volkstüm­lichen Trachten. Dort hatte ich auch die erste Begegnung mit einer Bibliothek – so viele Bücher.