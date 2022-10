Zum Tod von Mike Davis : Los Angeles wird brennen

Am Ende seines 1998 erschienenen Pamphlets über die „Ökologie der Angst“, die Zerstörung der natürlichen Lebensräume in und um Los Angeles durch den Immobilienboom, betrachtet Mike Davis die kalifornische Metropole vom Weltraum aus. An jenem Aprilnachmittag, als in L.A. die durch die Misshandlung des schwarzen Taxifahrers Rodney King ausgelösten Rassenunruhen ausbrachen, ha­be ein über Kalifornien kreisender Wettersatellit „eine außergewöhnliche ther­mi­sche Anomalie“ registriert, die sich über fast hundert Quadratkilometer er­streck­te. Es war die Flammenschrift der von wütenden Schwarzen und La­ti­nos gelegten Brände, die sich mit der Schnelligkeit eines Buschfeuers im südlichen Stadtzentrum ausbreiteten. Hätte ein Voyeur vom Mars aus die Er­de sehen können, so Davis, wäre er sicher „wie hypnotisiert gewesen von der außergewöhnlichen Entflammbarkeit der Stadt Los Angeles“.

In der kurzen Passage treffen drei Hauptmotive von Davis’ publizistischer Arbeit zusammen. Das erste ist die Beschwörung der Apokalypse, die bei ihm ebenso Heils- wie Untergangsvision ist. Das zweite ist das Ineinanderblenden von natürlichen und historischen Katastrophen. Bei Davis, der den Marxismus je nachdem, wie es ihm passte, wörtlich oder metaphorisch nahm, war beides kaum von­ein­an­der zu trennen. Das Vorgehen der Bodenspekulanten, die die Ebene zwischen Downtown L.A. und dem Pazifik in ein Mosaik von Einfamilienhäusern verwandelten, analysierte er mit dem Blick des Geologen; die Kette von Erdbeben, Hitzewellen und Bränden, von denen die Stadt der Engel regelmäßig heimgesucht wird, beschrieb er im Stil eines Science-Fiction-Autors.

Das dritte und alles überwölbende Grundmotiv des Stadtsoziologen Mike Davis war die Faszination durch Los Angeles. Die kalifornische Metropole, in deren nordöstlichen Vororten er aufgewachsen war, wurde ihm zum Le­bens­thema und zum publizistischen Schlachtfeld, auf dem er sich gegen zahlreiche akademische und populistische Kritiker behaupten musste. Als er sich nach sei­nem Geschichtsstudium an der UCLA und jahrelanger Arbeit als Redakteur des Londoner „New Left Review“ 1987 wieder in Los Angeles niederließ, fand er eine Stadt vor, die sich, wie er sagte, bis zur Un­kennt­lichkeit verändert hatte. Um zu begreifen, was er sah, schrieb er ein Buch, das die Traumfabrik in Hollywood, die Verstädterung der Landschaft, die ökonomische und soziale Rassentrennung und die Umweltzerstörung im Metropolengroßraum von L.A. in ein gedankliches Panorama fügte.

Es war sein Durchbruch. Wer seit den Neunzigerjahren nach Los Angeles reiste und mehr erfahren wollte als ein Tourist, hatte „City of Quartz“ im Gepäck. Dabei spielte es keine Rolle, dass Davis allerlei ideologischen Ballast aus seiner Zeit als Gewerkschafter und linker Aktivist mitschleppte. Was zählte, war der Ton seiner Beschreibungen, in denen sich die Kühle des Historikers mit dem fiebrigen Gestus des Kolumnisten verband. Für die in­tel­lek­tu­elle Öffentlichkeit einer Stadt, in der, wie es heißt, Geschichte nur fünf Jahre dauert, war „City of Quartz“ ein Weckruf. Von da an wurde Los Angeles ein fester Topos der amerikanischen Urbanistik und Soziologie.

Beim Erscheinen des Folgebandes „Ökologie der Angst“ merkte Davis an den Polemiken, die er auslöste, dass er zum Star seiner Zunft geworden war. Danach hat er noch viele weitere Bü­cher und Aufsätze geschrieben, über Seuchen, Slums, Las Vegas, historische Hungersnöte, Terrorismus und Migration. Dass er keine akademische Schule begründen konnte, ist kein Makel, sondern ein Segen, denn seine Schüler sind jetzt überall. Am Dienstag ist Mike Davis fern von Los Angeles im kalifornischen San Diego ge­stor­ben. Er wurde sechsundsiebzig Jahre alt.