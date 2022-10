Francis Fukuyama wird 80 : Er war der Zeit um mindestens sechs Monate voraus

An Diagnosen des Endes von etwas herrscht kein Mangel. Das Ende der Kunst (G.W.F. Hegel, 1826), das Ende der Ideologie (Daniel Bell, 1960), das Ende des Staats (Carl Schmitt, 1963), das Ende des sozialdemokratischen Zeitalters (Ralf Dahrendorf, 1983), das Ende des Eigentums (Jeremy Rifkin, 2001), das Ende des Kapitalismus (Wolfgang Streeck, 2014), das Ende der Monogamie (Friedemann Karig, 2017), das Ende der Evolution (Matthias Glaubrecht, 2019).

Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama übertraf alle diese Abschiede, indem er vor dreißig Jahren das „Ende der Geschichte“ erklärte. Das hatten vor ihm zwar auch schon Cournot (1861), Kojève (1947) und Gehlen (1961) getan, aber seit er 1992 seine These, die Welt kenne keine grundlegenden Konflikte und also keinen interessanten historischen Wandel mehr, als Buch vorgelegt hat, steht Fukuyama auf der Liste zweifelhafter Enddiagnostiker ganz oben. Er pu­blizierte seine These erstmals, das „Ende der Geschichte“ da noch mit einem Fragezeichen versehend, ein paar Monate vor dem Fall der Mauer und galt insofern als prophetisch. Er war der Geschichte um mindestens sechs Monate voraus. Im Mai 1989 riet er dem amerikanischen Außenminister, James Baker, die deutsche Wiedervereinigung in den Blick zu nehmen. Unter dem Eindruck des einstürzenden Sowjetreichs meinte Fukuyama, die Weltgesellschaft habe nun nur noch eine einzige politische Form, nämlich die liberale Demokratie. Alles andere seien Überbleibsel und Übergänge.

Das war angesichts des Mullahregimes in Iran und der Regimes in China und im Nahen Osten schon damals kühn. Seit 1997 haben wir den Begriff der illiberalen Demokratie für weitere abweichende Phänomene. Aber Fukuyama zählte nicht, er wog und befand die islamischen Autokratien wie auch den Staatsmonopolkapitalismus aus Peking welthistorisch für zu leicht. Dass China Marx ins Altersheim geschickt hatte, schien ihm ein Zeichen der Angleichung. Noch heute hält er den Sieg des klassischen Liberalismus für unvermeidlich, weil er ihn für eine durchweg problemlösende Kraft hält. Dass gegenwärtig etwa vierzig Prozent aller Staaten autoritär regiert werden und nur noch ein Fünftel im Sinne Fukuyamas liberal, ficht ihn wenig an. Irving Kristol hatte 1989 geschrieben, wir hätten den Kalten Krieg gewonnen, wunderbar, aber nun seien wir selber der Feind, nicht die anderen.

Francis Fukuyama, der an der Stanford-Universität lehrt, wuchs in New York auf, hat in Cornell, Yale und Harvard studiert und arbeitete danach als Militär- und Politikberater für die Regierungen Ronald Reagans und George Bushs. Nachdem er aus dem Planungsstab des Weißen Hauses ausgeschieden war, schrieb er weitere Bücher, beispielsweise über Vertrauen, den Zustand der Familien und Bioethik. Sie alle waren aber weniger kräftig als der geschichtsphilosophische Coup, mit dem er berühmt wurde. Heute wird Francis Fukuyama achtzig Jahre alt.