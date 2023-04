Ein Besuch in Bayern machte Ian Kershaw, der nach seiner Doktorarbeit über ein Kloster in Yorkshire eigentlich die Lage der Bauern im mittelalterlichen Deutschland untersuchen wollte, zum Zeithistoriker. Bild: Picture Alliance

Ian Kershaw, der als ausgebildeter Mediävist eine Doktorarbeit über die Ökonomie eines Klosters in Yorkshire schrieb, richtete sein Interesse in den Siebzigerjahren auf die Sozial- und Strukturgeschichte des Nationalsozialismus. Seitdem hat ihn dieses Thema nicht wieder losgelassen. Stark beeindruckt durch den strukturalistisch-funktionalen Ansatz, wie ihn Martin Bro­szat und Hans Mommsen entwickelten, befasste er sich zunächst im Zusammenhang mit dem wegweisenden Projekt „Bayern in der NS-Zeit“ des Münchner Instituts für Zeitgeschichte auf der Basis wenig genutzter zeitgenössischer Berichte mit der „Volksstimmung“, der Frage nach Loyalität und Dissens der Bevölkerung. Das Hauptergebnis dieser Forschungen war seine Arbeit zum „Führermythos“ aus dem Jahre 1987: Hier analysierte er, wie die NS-Propaganda um die Person des „Führers“ ein ganz besonderes Image schuf und über Jahre aufrecht erhalten konnte, seiner Einschätzung nach der zentrale Motor für die Integration, Mobilisierung und Legitimierung des NS-Herrschaftssystems. Bemerkenswert „auffallend“ war dabei für ihn die Diskrepanz zwischen dieser fiktiven Gestalt und dem realen Hitler.

Dementsprechend nach eigener Darstellung zunächst wenig an dieser „Unperson“ interessiert, zog ihn seine Arbeit dann doch, ohne dass er es anfangs recht hätte wahrhaben wollen, in den Sog der „Hitler-Forschung“. Resultat dieser zwei Jahrzehnte währenden Beschäftigung sind die beiden 1998 und 2000 erschienenen Bände seiner großen, weltweit beachteten Hitler-Biographie.

Hitlers Macht war ein Produkt der Gesellschaft

Es gehe ihm weniger, so setzte Kershaw im Vorwort des ersten Bandes auseinander, um die Persönlichkeit Hitlers, sondern um das Wesen seiner Herrschaft. Sie ist für ihn vor allem das Ergebnis des um ihn erzeugten Charismas. Dieses Konzept wird seiner Überzeugung nach dann analytisch fruchtbar, wenn man auf diejenigen schaut, die das „Charisma“ wahrnehmen, das heißt, „auf die Gesellschaft und nicht in erster Linie auf die Persönlichkeit als dem Gegenstand ihrer Verherrlichung“.

Hitlers Macht war demnach „ein Produkt der Gesellschaft – ein Ergebnis der gesellschaftlichen Erwartungen und Motivationen, die Hitlers Anhänger auf ihn übertrugen“. Erst diese Mechanismen könnten die „ungeheure Wirkung“ seiner Diktatur erklären, die weniger auf Hitlers Persönlichkeit beruhte als auf der inneren Dynamik des Systems: Auf allen Ebenen sahen sich die Entscheidungsträger in der Pflicht, „im Sinne des Führers ihm entgegenzuarbeiten“ – eine Äußerung eines Staatssekretärs, die Kershaw immer wieder als Leitmotiv hinter der ständig eskalierenden Politik des Regimes anführt.

In dem zwei Jahre später erschienenen zweiten Band entwickelt Kershaw dieses Modell jedoch weiter. War es ihm ur­sprünglich darauf angekommen, die Gebundenheit der Stellung des Führers, seine Rolle, zu beschreiben, so tritt dieser Gesichtspunkt im zweiten Band deutlich zurück. Ausschlaggebend hierfür ist offenbar Kershaws Erkenntnis, dass Hitlers Macht seit 1936, in jedem Fall aber seit 1939 praktisch unbeschränkt war: Hitlers Machtstellung war zwar in seiner charismatischen Abhängigkeit aufgehoben, die ihn dazu zwang, die Entwicklung beständig im Sinne von äußerer Expansion und ideologischer Radikalisierung voranzutreiben, aber innerhalb dieses Paradigmas besaß er offensichtlich eine unbeschränkte Machtfülle. So kommt Kershaw etwa zu der weitreichenden Schlussfolgerung, „ohne Hitler“ hätte es wohl keinen Holocaust gegeben.

Damit treten nun im Werk Kershaws Herrschaftsstrukturen und Persönlichkeit des Herrschenden in ein äußerst fruchtbares Spannungsverhältnis. Kershaw setzte seine Überlegungen 2011 in seinem Werk über „Das Ende“ fort. Hier stellt er die Frage, wie der historisch exzeptionelle Fall zu erklären sei, dass ein Regime, obwohl die Niederlage absehbar ist, einen Krieg konsequent bis zu seiner vollkommenen Vernichtung führte und dabei millionenfache Opfer und eine weitgehende Zerstörung der Lebensgrundlagen bewusst auf sich nahm. Die Antwort ist nach Kershaws Ansicht nicht primär im fanatischen Durchhaltewillen des Diktators zu suchen, sondern in den Strukturen: Auch wenn Hitlers Charisma spätestens in der zweiten Kriegshälfte verbraucht war, so hatten doch die Strukturen und Mentalitäten, die diese Form der Herrschaft getragen hatten, bis zuletzt überdauert. Daraus ergibt sich für ihn das Paradox einer charismatischen Herrschaft ohne Charisma.

Das Verhältnis von Struktur und Persönlichkeit hat ihn weiter beschäftigt. Ne­ben einer zweibändigen Geschichte Europas im zwanzigsten Jahrhundert entstand eine akribische Untersuchung von „Schlüsselentscheidungen“ der wichtigsten kriegführenden Parteien in den Jahren 1940/41. Im vergangenen Jahr hat er schließlich unter dem Titel „Der Mensch und die Macht“ die Frage nach dem Handlungsspielraum politischer Führer, Diktatoren wie Demokraten, von Lenin bis Helmut Kohl, in einer sehr differenzierten Form beantwortet. Das Kapitel über den deutschen Diktator ist ein äußerst lesenswertes Nachwort zur Hitler-Biographie.

In den mehr als vier Jahrzehnten Beschäftigung mit diesen Problemen hat sich Ian Kershaw, der 2002 in den Ritterstand erhoben wurde, wissenschaftliche Nüchternheit und Neugier bewahrt sowie einen stets freundlichen und aufgeschlossenen persönlichen Umgang. Auch in seinem neunten Lebensjahrzehnt, in das er am heutigen Samstag eintritt, werden Sir Ian seine Themen sicher nicht loslassen.

Der Historiker Peter Longerich, geboren 1955, der am Royal Holloway and Bedford College der Universität London lehrte, veröffentlichte nach Biographien über Himmler, Goebbels und Hitler zuletzt das Buch „Die Sportpalast-Rede 1943. Goebbels und der ,totale Krieg‘“.