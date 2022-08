Thomas Mann House : Wie soll man hier arbeiten?

Von der Straße aus sieht man eigentlich nichts. Kein Zeichen deutet darauf hin, dass hier, im Riviera District von Pacific Palisades, westlich von Los Angeles und mit Blick auf den Ozean, Thomas Mann gewohnt hat. Jedenfalls findet man, wenn man den Weg von Santa Monica hinauffährt, am Tor des Grundstücks kein Schild und keine alte Mann-Klingel, sondern nur diese berühmte Hausnummer: San Remo Drive 1550.

Es ist heiß und leicht windig an diesem Vormittag. Unten am Surfrider Beach liegen sie mit ihren Brettern schon länger im Wasser. Und hier oben, wo eine Riesenvilla neben der anderen steht und gleich nebenan die Hollywood-Schauspieler Kurt Russell und Goldie Hawn wohnen, scheint man vor allem um Diskretion bemüht zu sein und um möglichst wenig Öffentlichkeit. Vor dem Haus stehend muss man schon die Telefonnummer von jemandem hinter dem Zaun kennen, wenn man hineinwill: „Ich finde keine Klingel.“ – „Ich komme ans Tor“, sagt die Stimme von Benno Herz.

Herz ist Programmdirektor und derzeit Leiter des Fellowprogramms im Thomas Mann House, in dem der deutsche Schriftsteller mit seiner Familie zehn Jahre seines amerikanischen Exils verbrachte (1942–1952) und das die deutsche Bundesregierung im November 2016 für rund 13 Millionen Dollar kaufte und damit vor dem Abriss bewahrte. Das Haus ist kein Museum, keine Gedenkstätte, empfängt eigentlich gar keine Besucher. Es ist eine Forschungsstätte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Künstler und Intellektuelle, die hier, unterstützt von verschiedenen Stiftungen, für einige Monate wohnen und arbeiten können. Manchmal finden auch Veranstaltungen statt, für die man eine Einladung braucht, die, wer eine erhält, sehr gerne annimmt, weil solche Abende zu den seltenen Gelegenheiten gehören, das Haus von innen zu sehen – mitsamt der illustren Nachbarn, die drum herum wohnen. Einige von ihnen, erzählt Herz, kämen sehr regelmäßig.

Benno Herz hat in Frankfurt Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert, bevor er hierherkam, er ist auch Sänger der Band Okta Logue und hat sein Motorrad, mit dem er morgens von Los Angeles zur Arbeit fährt, am Eingang gleich neben seinem Büro geparkt. Es ist sehr still auf dem Anwesen. Im Pool badet gerade kein Fellow, was man angesichts der Hitze und der Schönheit des Pools schon mal nicht versteht. „Seven Palms“ nannten sie die Adresse früher, weil auf dem Grundstück einst sieben Palmen standen, von denen einige überlebt haben. Wir betreten die lichten Räume, in denen man, durchbrochen mit modernistischen Elementen, einiges so rekonstruiert hat, wie es in der Zeit, in der die Manns hier wohnten, einmal war. Auch wenn der Arbeitsbereich des Schriftstellers, der ursprünglich als eigener Trakt angelegt war, als Rückzugsort nur für ihn, jetzt durchgängig an den Rest des Hauses angebunden ist.

Natürlich mit Anzug am Strand

Thomas Mann emigrierte mit seiner Familie 1933 zuerst in die Schweiz, dann nach Südfrankreich und bekam eine Gastprofessur an der Universität in Princeton. Bei einem Sommeraufenthalt 1940 in Brentwood entstand der Wunsch, nach Kalifornien zu ziehen. Das Ehepaar Mann mietete ein Haus oberhalb des Santa Monica Canyon und beauftragte einen Makler mit der Suche nach einem Grundstück. Zuerst, erzählt Benno Herz, während wir durch den Garten gehen, der den Blick auf Los Angeles freigibt, sei der Architekt Richard Neutra im Spiel gewesen, dessen „kubistischer Glaskasten-Stil“, wie Mann das in seinem Tagebuch nannte, ihm aber offenbar zu modern war. Ende 1940 ging der Auftrag an Julius Ralph Davidson. Und das Haus wurde zum Treffpunkt für Exilanten und die in der Nachbarschaft lebenden Künstler. Für Musiker wie Bruno Walter oder Arnold Schönberg, für Schriftsteller wie Feuchtwanger, Döblin oder Werfel, für Philosophen wie Max Horkheimer oder Theodor Adorno.

Zusammen mit Nikolai Blaumer, der vor ihm hier Programmdirektor war, hat Benno Herz gerade ein Buch über diese Nachbarschaften des Exils herausgegeben: „Thomas Mann’s Los Angeles – Stories from Exile 1940– 1952“ (Angel City Press). In jedem Kapitel erkunden darin Beiträge die umliegenden Häuserhügel (mit Lageplan) und erzählen Anekdoten über jene, die dort wohnten, und über ihr jeweiliges Verhältnis zu den Manns, das – wenn man an Brecht denkt – auch heißen konnte, dass man sich leider schlecht aus dem Weg gehen konnte. Zahlreiche Fotos in dem Buch zeigen zudem den Strand von Santa Monica im Jahr 1945, der einem viel voller erscheint, als er es heute ist – und an dem Mann natürlich nur in weißem Anzug und mit Schuhen spazieren ging.

„Dies hier ist sein Arbeitszimmer“, sagt Herz. Eine Wissenschaftlerin geht leise vorbei und sagt „Hallo“. „Darf man als Fellow hier arbeiten?“ – „Aber ja, natürlich.“ Der Schreibtisch ist nicht der Original-Mann-Schreibtisch, aber die Bibliothek dahinter und an den Seitenwänden wurde ungefähr wieder so zusammengestellt, wie sie war. Im Flur hängt ein altes Foto, mit dem man die Arbeitszimmersituation abgleichen kann. Das geblümte Sofa, auf dem Mann bei Susan Sontags berühmtem Besuch gesessen haben soll, sagt Herz, sei nicht mehr da. Aber die Goetheausgabe. Die befindet sich, akkurat aufgestellt, im Rücken des Arbeitsplatzes. Der Schreibtisch ist zum nahen Pazifik ausgerichtet. Und gleich um die Ecke ist der Pool. Unvorstellbar an einem heißen Tag wie diesem, dass man hier arbeiten kann.