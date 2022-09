Kolonialismus und Klimawandel : Jenseits des Wendekreises

Am Ende meiner Worte werden schätzungsweise drei bis vier weitere Arten ausgestorben sein. Ein tropischer Salamander, ein glänzender Käfer, eine unscheinbare Flechte oder ein Pilz – es könnte alles sein. Nachdem sie seit vielleicht Millionen von Jahren existiert haben, werden sie die nächsten dreißig Minuten nicht überleben und unwiderruflich vom Antlitz der Erde verschwinden. Wenige Stunden danach könnten es bereits 35 sein. Morgen um dieselbe Zeit werden wir etwa 150 Arten verloren haben, und in einem Jahr würden wir über eine Gesamtzahl von in diesem Zeitraum 55.000 ausgestorbenen Arten sprechen. Und damit wird es nicht aufhören. Die Zahl wird unaufhörlich steigen, weil wir uns mitten in der sechsten großen Aussterbewelle befinden, die unser Planet erlebt hat. Der ersten allerdings, die durch menschliches Tun verursacht wurde. (Die letzte Welle fand vor 65 Millionen Jahren statt, als ein Meteorit die Dinosaurier auslöschte.)

Bis zu 55.000 Arten pro Jahr: Die Zahl ist nicht die apokalyptische Vision einiger Ökoradikaler, sondern eine Schätzung der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt, eines multilateralen Übereinkommens zwischen 196 Ländern. Die UN-Plattform für Biodiversität hat errechnet, dass von den gegenwärtig lebenden acht Millionen Arten eine Million binnen einer oder einiger weniger Generationen vom Aussterben bedroht ist. Und das ist eine konservative Schätzung.