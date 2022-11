Daniel Kehlmann : Der Platz der Kunst ist beim Unseriösen

Der diesjährige Schillerredner des Deutschen Literaturarchivs in Marbach ist laut dessen Direktorin Sandra Richter mit seinen Büchern Dauergast auf der Schiller-Bestsellerliste. Natürlich meinte sie die Spiegel-Bestsellerliste, aber das Mar­bacher Amt verpflichtet und verwirrt. Und Daniel Kehlmann wird ihr diese Begrüßungsworte nicht übelgenommen haben, denn in seiner Rede sollte ja der Satz fallen: „Das Unseriöse war immer schon der Ort, wo die Kunst sich entfalten konnte.“

Wie aber passt das zu Kehlmanns in Marbach mit Gelächter belohnter Charakterisierung des „schönen deutschen ganz von Humor befreiten Humanismus“ seines Romanhelden Alexander von Humboldt aus „Die Vermessung der Welt“? Nun, Kehlmann macht in diesem weltweit millionenfach verkauften Bauch aus Humboldt eine Kunstfigur, indem er ihn noch ernster auftreten lässt, als er es ohnehin schon war. Das Unseriöse ist die auf den Gipfel getriebene Seriosität, die den Humboldt des Romans bereits im zweiten Kapitel bei der Überfahrt nach Südamerika ein Seeungeheuer erblicken, aber es sogleich verleugnen lässt: „Er beschloß, nichts darüber aufzuschreiben.“ So schreibt es Kehlmann auf.

Diese Szene, so führte der Schriftsteller in Marbach aus, sei „der geheime Glutkern“ seines Romans. Und noch nie in den siebzehn Jahren seit Erscheinen von „Die Vermessung der Welt“ sei er auch nur von einem einzigen Leser darauf angesprochen worden. Man darf das wohl als Erfolg werten, weil Kehlmann auch beim Lesepublikum gelungen ist, was sein Humboldt sich vornimmt: das gesichtete Seeungeheuer ver­gessen zu machen, weil es an die Grundlagen des Vernunftverständnisses rührt. Kehlmann ist ein Liebhaber des magischen Realismus, aber seine Bücher werden nicht als solche wahrgenommen. Das ist wahrhaft realistische Magie.

Vom Nutzen des Abstands für den historischen Roman

Seine Schillerrede nahm ihren Ausgang bei bis in die Achtzigerjahre durchgeführten Hellseherei-Experimenten der CIA und Schillers Wallenstein, der den Sternen Einfluss auf sein Leben zugesteht. Dessen letzten Satz im Drama – „Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken“ – wählte Kehlmann als Titel seiner Rede und deutete ihn als Appell Wallensteins an die Nachwelt, gebührenden Abstand bei der literarischen Heraufbeschwörung seiner Person zu wahren – Schiller vollendete die Dramentrilogie 165 Jahre nach der Ermordung des Feldherrn, Kehlmann schrieb gar erst mehr als zweihundert Jahre nach Humboldts Südamerikareise darüber. Und er gab in seiner Rede bekannt, dass er zusammen mit Rainer Stach das Drehbuch zu einer Fernsehserie über Franz Kafka verfasst habe, die im hundertsten Todesjahr des Autors, 2024, im Fernsehen laufen wird. Das hatten Hellseher aber schon vor einer Woche verkündet.

Am Schluss von „Die Vermessung der Welt“ hat Eugen Gauß, der Sohn der zweiten Hauptfigur des Romans, bei der Reise ins amerikanische Exil auf See eine Vi­sion, „aber der Kapitän riet ihm, nicht darauf zu achten, das Meer schicke Trugbilder, manchmal scheine es zu träumen wie ein Mensch“. Das erweist sich als Reprise des Glutkerns vom Beginn, und man mag nun staunen, dass wir alle beim Lesen bislang die Augen davor verschlossen haben. Aber auch der Autor selbst ist nur ein Mensch. „Wirklich sieht Humboldt im zweiten Kapitel von ‚Die Vermessung der Welt‘ ein Seeungeheuer mit drei Köpfen“, sagte Kehlmann in Marbach, doch im Roman ist von drei Köpfen nie die Rede, stattdessen explizit von nur einem Maul. Wenn die Phantasie derart die Erinnerung be­stimmt, ist das aber nicht die schlechteste Ausgangslage für einen Romancier.