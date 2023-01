Ermittlung gegen Bastien Vivés : Comiczeichner unter Verdacht der Kinderpornographie

Bastien Vivès befindet sich in freiem Fall: Nachdem das Comicfestival von Angoulême bereits eine Ausstellung, die sich seinem Werk widmen sollte, abgesagt hat, gerät er nun auch ins Visier der Justiz. Innocence en danger und Fondation pour l’enfance, zwei Kinderschutzvereine, haben Anzeige gegen Vivès sowie die Comicverlage Glénat und Les Requins Mar­teaux erstattet. Anfang Januar hat das zuständige Gericht in Nanterre be­kannt gegeben, dass die Kinderschutzbrigade gegen Vivès wegen Verbreitung kinderpornographischer Bilder ermittele.

Zur Erinnerung: Die Ausstellung „In den Augen von Bastien Vivès“ hätte ein Glanzlicht der fünfzigsten Ausgabe des Festivals von Angoulême werden sollen. Eine Online-Petition erinnerte jedoch an heikle Werke des Zeichners, und sein ag­gressives Auftreten in sozialen Netzwerken wurde ebenfalls thematisiert. Die Petition erhielt mehr als 100 000 Unterschriften, die Veranstalter bekamen Drohungen und kalte Füße – die Ausstellung wurde „aus Sicherheitsbedenken“ abgesagt. Damit waren nicht alle einverstanden. Olivier Delcroix fragte in der Tageszeitung „Le Figaro“: „Wer will das Fell des turbulenten und provokanten Bastien Vivès?“. Auch der berühmte Zeichner-Kollege Jean-Marc Rochette bedauerte die Absage.