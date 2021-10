Spuren des Nobelpreisträgers : Die Heimsuchungen des Thomas Mann

Mit Thomas Mann sind viele Wohnsitze verbunden. Was sagen sie über ihn aus? Der Schriftsteller prägte die Häuser, und sie prägten sein Werk. Dieser Gastbeitrag wirft einen tiefen Blick in Manns Wohnen und Leben.

So modern hätte Thomas Mann nicht möbliert: Ein Blick ins Wohnzimmer in Pacific Palisades Bild: Andreas Platthaus

Alle Schriftsteller haben ein Traumhaus. Ich befinde mich in Paraty, einer brasilianischen Kleinstadt aus der Kolonialzeit, auf halbem Wege zwischen Rio und São Paulo gelegen. Ich stehe vor dem zweistöckigen, mit Holzläden verschlossenen Haus, in dem Júlia Mann, Mutter der Romanciers Heinrich und Thomas Mann, unter dem Namen Júlia da Silva Bruhns geboren wurde. Das Haus steht direkt am Wasser. In meiner Begleitung ist der tasmanische Schriftsteller Richard Flanagan.

Ich versuche mir vorzustellen, wie eine hier geborene Frau, die als siebenjähriges Mädchen nach Lübeck verpflanzt wurde, sich wohl an diesen Ort erinnern mochte, wie anders das Licht gewesen sein muss, ganz zu schweigen von der Ernährung und der Art, einen Haushalt zu führen. Und wie ehrfurchtgebietend die Weite Brasiliens, die verschiedenen Völkerschaften und Spra­chen für ein Mädchen gewesen sein müssen. Und wie viel von alledem auf ihre Söhne übergegangen sein und Eingang in deren Traumleben gefunden haben mag.