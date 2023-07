Ein Mann schläft in Amsterdam ein und wacht in Lissabon auf – so beginnt eine der berühmtesten Novellen der letzten Jahrzehnte. Cees Nootebooms „Die folgende Geschichte“ schildert aus mehreren Perspektiven ein Liebes-Quartett zwischen einem Lehrer-Ehepaar, einer Schülerin und einem weiteren Lehrer, dem Erzähler. Beim jähen Aufwachen in Lissabon fragt er sich, ob er tot ist oder ob er, wie der Träumer in Mihály Babits’ Roman „Der Storchkalif“, die Identität eines anderen einnimmt, ohne die ursprüngliche zu vergessen. Überhaupt, wer träumt hier wen? Der Amsterdamer den Lissabonner oder umgekehrt?

Getrennt sind die beiden durch zwanzig Jahre, so scheint es, der eine kehrt in die Vergangenheit des anderen zurück, und während der Erzähler von der „unerbittlichen“ Zeit spricht, die stur und präzise voranschreite, unterläuft er diese Behauptung prompt, indem er den tiefen Graben der zwei Jahrzehnte mühelos überbrückt und die Zeiten mit den Worten „jetzt, genau wie damals“ in eins fallen lässt.

Wie wir die Zeit erleben und uns darin, ist das große Thema des niederländischen Autors, hier und in zahllosen anderen Texten seines Riesenwerks. Es umfasst Reisereportagen und Romane, Gedichte und Essays, Reden und tagebuchartige Notizen, und nicht selten, etwa in seinen großen Aufzeichnungen aus dem Berlin der Wendezeit, gehen die Formen ineinander über. 2008 erschien zum 75. Geburtstag in seinem deutschen Verlag Suhrkamp eine Werkausgabe von insgesamt 6345 Seiten. Seitdem sind noch zwei schwere Bände dazugekommen, die Texte von 2008 bis 2021 umfassen und die Ausgabe um weitere 2050 Seiten ergänzen. Zudem hat der fleißige Autor jüngst das neue Buch „In den Bäumen blühen Steine“ publiziert, das sich den Arbeiten des italienischen Künstlers Giuseppe Penone widmet und zugleich wiederum der eigenen Annäherung an Penones Skulpturen.

Die Freiheit auskosten

„Stadtmensch, Hungerwinter 1944, Bombenangriffe, toter Vater“, so lautet die knappe Beschreibung, die der 1933 geborene Nooteboom in diesem jüngsten Buch von seiner eigenen Kindheit in Den Haag gibt. Sein von der Mutter getrennt lebender Vater kommt 1945 bei einem Bombenangriff ums Leben, der Stief­vater, der sich bald einstellt, schickt den Jungen auf eine Klosterschule. Die Freiheit des Erwachsenseins kostet Nooteboom dann aus, er reist, schreibt, wird 1955 mit seinem Debütroman „Das Paradies ist nebenan“ bekannt und verfasst 1956 seinen ersten Artikel, nachdem er Augenzeuge des Aufstands in Ungarn geworden war.

Er arbeitet lange Jahre als Redakteur und bereist die Welt. Schreibend nähert er sich den Orten, die er gesehen hat, oft mit Blick auf die Geschichte, auf Architektur und Kunst, was zugleich die Mittel prägt, die er zur Beschreibung einsetzt: „Der Fluß setzt sein Zeichen wie ein Siegel in den Küstenstrich und schreibt seine Form hinein wie ein perfekter Kalligraph“, heißt es in einem Reisefeuilleton über Amsterdam: „Das Land ist das Papier, das Wasser die Tusche. Wie ein östlicher Meister hat der Fluß den ersten Strich gesetzt, mühelos, treffsicher, ein Zeichen äußerster Einfachheit. Nun ist es an den Menschen, weiterzuschreiben.“

Nooteboom, so scheint es, hat sich in seinen Reisetexten eine Aufgabe gesetzt, die größer kaum sein könnte. Sie besteht im Versuch der redlichen Erkenntnis dessen, was er sieht und was sich ihm auf Reisen darbietet, was die Beobachtung des Beobachters einschließt. In dieser Auf­spaltung ist schon angelegt, dass Nooteboom sich unterwegs und besonders in der Begegnung mit Kunst, die ihn zu überwältigen droht, von einem rationalistischen „Freund und Doppelgänger“ begleitet fühlt, „der immer alles ganz genau wissen will und stets einen leeren Koffer mit sich herumträgt, in den die Beweise hinein sollen, die ich ihm nicht liefern kann“. Einfach etwas schön finden, eine Statue, ein Bild, einen Platz? Damit kommt der Reisende bei ihm nicht durch.

Ein tieferes Verständnis

So wird ein Aufenthalt in Paris für Nooteboom zu einem Treffen mit fünf anderen Inkarnationen seiner selbst in unterschiedlichen Zeiten, die allesamt ebenfalls die Stadt bereist, aber ganz unterschiedlich gesehen haben. Das Ich zerbröselt dabei nicht, es steht dem Schreibenden auch nicht im Weg, aber es trägt dazu bei, dass die Beobachtung und der Text an Tiefe gewinnen.

„Wenn man lange genug lebt, kann man auch mit der Zeit spielen, sich in der Vergangenheit eines anderen einnisten“, schreibt er mit Blick auf den Künstler Penone. Für den Erzähler von „Die folgende Geschichte“ ist das Ineinanderfließen der Zeiten kein Resultat einer Entscheidung, sondern Geschenk und Bürde zugleich. „Das sollte ich auch mal tun“, sagt er, „einen Sonnenhut kaufen, Ordnung schaffen in meinem Kopf, die Zeiten auseinanderhalten“. Zu unserem Glück setzt der Erzähler diesen Vorsatz nicht um.

Im Traum, in der Erinnerung, in der Kunst kommen die Zeiten zusammen, und so wie der Erzähler vom Werden und Vergehen spricht, findet er in der Beschäftigung mit der Antike zur Meta­morphose. Wer wie er vom Sterben spricht, der fragt auch danach, was bleibt.

„Die Welt hatte mir noch alles mögliche zu erzählen, und das würde sie, wie es aussah, einstweilen auch weiter tun“, sagt dieser Erzähler in einem weiteren Moment der gedehnten Zeit. Das klingt verheißungsvoll, auch für uns Leser. Heute feiert Cees Nooteboom seinen neunzigsten Geburtstag.