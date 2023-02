Am Ende möchte Götz Aly noch die Geschichte von Onkel Otto vorlesen, ein Kapitel seines neuen, aus Reden und Aufsätzen zusammengestellten, wieder bei S. Fischer erschienenen Buches mit dem Titel „Unser Nationalsozialismus“, das er im Gespräch mit Jens Bisky im Pfefferberg Theater im Prenzlauer Berg vorstellt. Onkel Otto, „ein wirklicher Onkel“, lebte in Berlin, war „bekennender Homosexueller und der Wehrmacht wirklich zu schwul, um in den Ehrendienst dort aufgenommen zu werden“. Buchhändler von Beruf, konnte er zunächst aus dem nationalsozialistischen Deutschland „fliehen“, wie der Neffe emphatisch deutend sagt, ohne freilich dauerhaft im Ausland zu bleiben: Als Bordbuchhändler auf den Schnelldampfern Columbus und Bremen reiste er um die Welt. Mehrfach vorbestraft „wegen Hundertfünfundsiebzigereien“, kam er gleichwohl nicht ins KZ. „Uniformierte fand er besonders gut“, und in seinem Nachlass, den er unter Umgehung der Schwester dem Neffen vermachte, liegt neben Hochzeitfotos „mit abgeschnittenen Bräuten“ Liebespost aus Warschau.

Keiner seiner Briefe verwendet die Grußformel „Heil Hitler!“, auch das Versetzungsgesuch nicht, das er als dienstverpflichteter Maschinenarbeiter einer Osram-Fabrik im März 1944 aufsetzte: „Leider ist es mir trotz meiner Bemühungen nicht möglich, mich mit der zugewiesenen Arbeit zu befreunden.“ Deshalb bat er, „wieder in eine Buchhandlung versetzt zu werden“, um in seinem „erlernten Beruf an entscheidender Stelle für den Sieg mitzuwirken“. Im ausverkauften Theater löst die Verlesung des Gesuchs Gelächter aus, und Aly kommentiert: „Ja, das ist auch eine Form von Antifaschismus!“

Umerziehung für Abonnenten

Aly und Bisky lernten sich Ende der Neunzigerjahre bei der „Berliner Zeitung“ kennen. Bisky, nach langen Jahren im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“ inzwischen Redakteur der gedruckten Zeitschrift „Mittelweg 36“ und der Online-Zeitschrift „Soziopolis“ im Hamburger Institut für Sozialforschung, erfährt zu seiner eigenen Überraschung, dass er es war, der Aly „Unser Nationalsozialismus“ als Titel eines früheren Buches vorschlug. Damals traute sich der Fischer-Verlag noch nicht; die „Nachforschungen zum deutschen Wesen“ kamen 2003 unter dem Titel „Rasse und Klasse“ heraus.

Die Ost-Berliner Stammleserschaft des im Mai 1945 gegründeten einstigen SED-Blattes mit der Hauptstadt der DDR im Namen kam in der Nach-Nachwendezeit in den Genuss demokratischer Umerziehung in Gestalt von Alys pointierter Kritik der DDR-Geschichtspolitik, die dadurch tatsächlich auf Lernerfolge angelegt war, dass Aly mit dialektischem Vergnügen immer auch das hervorhob, was der Osten richtig und besser gemacht hatte als der Westen. So enthält der neue Band eine Liste von Ost-Berliner Straßenpatronen, die im Westen fehlten, von Tucholsky bis Mendelssohn. Wie Bisky erzählt, gab Aly in der Redaktion die Losung aus: „Antifaschismus muss Spaß machen!“

Unter diesem Motto steht auch die Buchvorstellung. Die Geschichte und Nachgeschichte von Hitlers Volksstaat, die Aly schreibt, hat die Anpassung zum Hauptthema, und davon lässt sich in der Form der Anekdote am besten erzählen. „Ach, noch was“: So lenkt der Autor seinen Moderator durch den Abend. Da ist zum Beispiel die Gewerkschaftssekretärin, die so anschaulich und ergreifend aus dem KZ erzählen konnte, weil sie dort als Wärterin gewesen war und nicht, wie sie ihren Genossen in Dinslaken und Umgebung weismachte, eingeschlossen Johannes Rau, als Gefangene. Das entsprechende Kapitel des Buches („Eine Lagerwärterin mimt das KZ-Opfer“) wurde nicht von Aly verfasst, sondern von Anne Prior. Er hatte über ihren Aufsatz für eine Zeitschrift ein Gutachten erstellt. Obwohl das Gutachten positiv war, wurde der Aufsatz in der Zeitschrift nicht gedruckt – sondern jetzt im Buch.

Aly erzählt von weiteren kleinen Triumphen listiger Aufklärung, etwa der Umfunktionierung einer Preisverleihung, auf der er den Preisstifter mit den allzu weißen Stellen in dessen offiziöser Geschichtsschreibung konfrontierte, und er provoziert den Opportunismus der heutigen sozialmoralischen Mehrheit, indem er seine Kritik an der Mode der Straßenumbenennungen mit der Einschätzung verbindet, der Nationalsozialismus sei das erste identitätspolitische Projekt gewesen. An Buchhandlungen liefert Aly seit Jahrzehnten Beiträge zu der Frage, warum so viele Deutsche bis zum Schluss am Sieg Hitlers mitwirken wollten oder das wenigstens vorgeben mussten. Mit der ihm durch Quellenspenden wie den Nachlass des Onkels zugewiesenen Arbeit kann er sich befreunden, wie man merkt, wenn er Onkel Ottos Geschichte in der Art eines Schelmenromans erzählt. Aber neben dem braven Nichtsoldaten und Soldatenliebhaber gab es auch in seiner Familie die Kriegs- und Völkermordsgewinnler, über die er seit jeher viel ausführlicher redet. So ist der Buchtitel gemeint, eine sozialgeschichtliche Verallgemeinerung von Thomas Manns „Bruder Hitler“.

Der freche Ton, den man von Aly kennt, steht an diesem Abend in seltsamem Kontrast zu einer Sitzhaltung der äußersten Konzentration, als rechnete Aly jederzeit damit, von einem 1945 nicht entlassenen Lehrer zur Ordnung gerufen zu werden. Das befreiende La­chen geht aus moralischer Anspannung hervor. Die Haltung, die Götz Aly seinen Lesern vorlebt, ist Schadenfreude auf eigene Kosten.