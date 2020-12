Britischer Schriftsteller : John le Carré ist tot

Agent in eigener Sache: John le Carré, am Samstag verstarb er im Alter von 89 Jahren. Bild: CHARLOTTE HADDEN/The New York Ti

Der britische Schriftsteller John le Carré ist am Samstag im Alter von 89 Jahren in Cornwall verstorben. Das teilte sein Agent Jonny Geller am Sonntagabend mit. „Unsere Herzen sind bei seinen vier Söhnen, ihren Familien und seiner geliebten Frau Jane“, sagte Geller. „Über sechs Jahrzehnte beherrschte John le Carré die Bestsellerlisten und die Literaturkritik mit seinem imposanten Werk.“

Geboren unter dem Namen David Cornwell, arbeitete Le Carré, bevor er seine schriftstellerische Karriere aufnahm, selbst als Agent für den britischen Geheimdienst MI6. Der Spionageroman wurde sein Metier. 1961 begann er zu schreiben, sein dritter Roman, „Der Spion, der aus der Kälter kam“, brachte ihm den internationalen Durchbruch. Insgesamt 25 Romane hat John le Carré veröffentlicht, sie landeten sämtlich in den internationalen Bestsellerlisten.

Zur Welt kam John le Carré am 19. Oktober 1931 in Poole/Dorset. Im Alter von sechzehn Jahren verließ er die Schule, um in Bern Moderne Sprachen zu studieren. In Oxford schloss er das Sprachenstudium 1956 ab. In den kommenden beiden Jahre wirkte er als Lehrer am Eton College. 1958 begann seine Geheimdienstkarriere. Seinen Wehrdienst hatte le Carré beim Nachrichtendienst der britischen Armee in Wien abgeleistet. Nun wurde er Agent und blieb es bis 1964, zunächst für den britischen Inlandsgeheimdienst (MI5), dann für den Auslandsgeheimdienst (MI6). Offiziell war er von 1960 bis 1963 als Zweiter Sekretär an der Britischen Botschaft in Bonn, danach kurze Zeit als britischer Vizekonsul in Hamburg tätig.

Schon während seiner Zeit in Bonn kam le Carrés erster Roman heraus. „Schatten von gestern“. 1966 wurde das Buch unter dem Titel „Eine tödliche Affäre“ verfilmt. Le Carré führte hier seinen berühmten MI6-Agenten George Smiley ein. 1962 kam das zweite Buch „Mord erster Klasse“, im folgenden Jahr der Roman „Der Spion, der aus der Kälte kam“, der ebenfalls verfilmt wurde, mit Richard Burton in der Hauptrolle. Das Buch war ein solch großer Erfolg, dass le Carré den Dienst quittieren und sich ganz aufs Schreiben verlegen konnte.

„Einmal ein Spion, immer ein Spion“

Die Welt der Geheimdienste mied er von da an, wie er dem „Spiegel“ im Interview sagte, blieb aber ihrer Art zu denken verbunden: „Einmal ein Spion, immer ein Spion - ich glaube, das ist vollkommen richtig. Und ich weiß nicht, ob ich ein Schriftsteller bin, der Spion wurde, oder ein Spion, der schließlich Schriftsteller wurde."

Le Carré zog mit seiner Familie nach Wien, dann nach Kreta, und kehrte nach England zurück. 1974 kam sein Buch „Dame, König, Ass, Spion“ heraus, das sich am Leben des britischen Doppelagenten Kim Philby orientierte. Aus diesem Roman machte die BBC eine Fernsehserie. Die Hauptfigur des sensiblen und grüblerischen Geheimdienstmannes Smiley, den le Carré nach eigenen Angaben neben seinem Lehrer in Oxford, Reverend Vivian Greene, auch John Bingham, einem ehemaligen Agenten des Geheimdienstes MI5 und späteren Schriftsteller, sowie sich selbst nachempfunden hatte, spielte Alec Guinness. Der Figur George Smiley blieb le Carré verbunden, 1991 brachte er den Thriller „Der heimliche Gefährte“ heraus. Das Buch las sich nach Ansicht des Kritikers der F.A.Z. wie „eine ironische Pilgerfahrt durch ein imaginäres Museum des Kalten Krieges“ und zielte darauf ab, „dem Leser die Begeisterung über den Sieg des Westens und den Fall des Eisernen Vorhanges zu nehmen.“