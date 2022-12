Zum Tod von Wolf Erlbruch : Der Bilderbuchkünstler

Er war der Meister aller Stile und Techniken, aber an einem erkannte man ihn zuverlässig: an seiner Originalität. Nun ist Wolf Erlbruch mit 74 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Wolf Erlbruch, geboren am 30. Juni 1948 und gestorben am 11. Dezember 2022 in Wuppertal, Ende Mai 2017 bei der Auszeichnung mit dem Astrid Lindgren Memorial Award Bild: picture alliance/AP Photo

Mitten in Wuppertal schlägt das Herz der Bilderbuchkunst. Das Haus von Wolf Erlbruch vereint Wohnung, Atelier, Archiv. Und schon vor Jahren hatten Erlbruch und seine Frau Brigitte das große Gründerzeitgebäude auch noch zum Sitz einer Stiftung gemacht, in die das Werk des Zeichners eingebracht wurde. Seitdem gab es dort Forschungsräume und Gästezimmer. Vorbei somit die Zeit, als eine Verlegerin von Erlbruch im Atelier hatte übernachten müssen – wobei das ihr Druckmittel gewesen war, um den Künstler zur längst überfälligen Abgabe der Bilder zu „Ente, Tod und Tulpe“ zu bringen. Erlbruch arbeitete an seinen Bilderbüchern immer auf den letzten Drücker, aber die Stiftung war ihm früh ein wichtiges Anliegen. Und so ist jetzt, da er gestorben ist, die Pflege seines Werks gesichert.

Aber was für ein Bilderbuchkünstler (im doppelten Sinne) ist uns da verloren ge­gangen! Beim letzten Besuch waren die Anzeichen der Erkrankung, die ihm das Zeichnen schließlich unmöglich machen sollte, schon zu erkennen, doch die Auswahl von Motiven aus seinen Skizzenbüchern für eine geplante Publikation nahm er mindestens so ernst wie ein neues Er­zählprojekt. Weil in den insgesamt an die vierzig Kladden, die da im Wohnzimmer der Erlbruchs auf dem Tisch lagen, sein ganzes Leben steckte. Und seine ganze Kunst.

Bei jedem Umblättern staunte man aufs Neue. Über den Schnellzeichner Erlbruch, der bei Zugfahrten eine vorbeihuschende Außenstimmung festhielt. Über den Landschafter, der seine Liebe zur niederländischen Küste in Bildern geradezu fühlbar machte. Über den Beobachter, der ein winziges Detail – etwa einen Nacken – aus einer Situation herauszulösen wusste, als wäre Menzel wiederauferstanden, oder die Dynamik einer Bewegung – zum Beispiel eines Boxkämpfers – so in Linien vi­brieren ließ, dass Marinetti hätte neidisch werden müssen. Vor allem aber über den Porträtisten, der seine Studenten, Freunde und Verwandten auf dem Papier derart zu fixieren verstand, dass man sich kaum mehr ein anderes Bild von ihnen machen konnte – selbst bei Berühmtheiten wie Pina Bausch. Doch eben auch bei Menschen, die be­rühmt zu werden verdient hätten, wie Erlbruchs drei alte Tanten, die der Zeichner so bewegend persönlich por­trätiert hat wie niemanden sonst. Ihre Ge­schichte, das war ein Lieblingsbuchprojekt, das nicht mehr verwirklicht werden konnte. Er wusste es damals schon. Der Verlust ist an­gesichts der Skizzen un­ermesslich.

Und dann natürlich der Mensch: Wer je mit Wolf Erlbruch gesprochen hat, wird sich an einen wuchtigen Mann mit kaum hörbarer Flüsterstimme erinnern. Er war kein Großsprecher, nicht im Leben und nicht im Werk. Und auch nicht in der Lehre (die in seinem Verständnis beides zu verbinden hatte). Als der langjährige Werbegraphiker Erlbruch – seine berühmteste kommerzielle Figur ist Max Maulwurf, der Baustellentröster der Deutschen Bahn – 1990 von der Fachhochschule Düsseldorf auf einen Lehrstuhl für Illu­stration berufen wurde, kam da ein Zuhörer aufs Katheder, der aus seinen Studenten keine Apologeten machen wollte. Dieses Lernziel verfolgte er dann später auch an den Univer­sitäten in seiner Heimatstadt Wuppertal und in Essen – und wie schwer das für ihn umzusetzen gewesen sein muss, zeigt das Schaffen des Illustrators Erlbruch, das doch über alle Mittel und Stile verfügte: Tusche, Collage, Kohle, Buntstift; Realismus, Phantastik, Surrealismus, Abstraktion. Was blieb ihm darüber hinaus denn noch zu lehren übrig? Freies künstlerisches Denken. Und dabei sollten ihm seine Schüler ruhig folgen.

Wolf Erlbruch ist bei aller Vielfalt stets wiedererkennbar: in seiner Originalität. Das machte seinen weltweiten Erfolg aus. Seit 1989 „Der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ erschienen war und sich millionenfach verkaufte, wurden seine Farben und sein Strich regelrechte Markenzeichen. In Projekten wie dem illustrierten Heft „Die Ratten“ (nach dem Gedicht „Schöne Jugend“ von Gottfried Benn) oder dem Bilderbuch „Die Menschenfresserin“ auf einen Text von Valérie Dayre stellte er dann ganz andersartige Fähigkeiten und seine Nachtseiten unter Beweis. Beides – Nacht und Niedlichkeit – verband sich dann aufs Schönste 2007 in „Ente, Tod und Tulpe“, dem großen Trostbuch.

Wir werden es brauchen angesichts des Todes dieses bedeutendsten deutschen Bilderbuchkünstlers seit Walter Trier. Bestätigt wurde Erlbruchs Ausnahmestellung 2003 durch den Gutenberg-Preis als Auszeichnung für den Büchermacher und 2017 durch den Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis, das Äquivalent zum Literatur­nobelpreis auf dem Feld der Kinder- und Jugendbücher, auch finanziell. Die große Preissumme ermöglichte ihm die Ausstattung seiner Stiftung. So wird das Herz der Bilderbuchwelt weiter in Wuppertal schlagen, auch nachdem derjenige, der das er­möglicht hat, am vergangenen Sonntag diese Welt verlassen hat. Seine Welt je­doch bleibt: Maulwurf, Fürchter­liche Fünf, Bä­renwunder, Leonard Speck, Hexeneinmaleins, Oleg, Leonard, ja selbst Gott (in „Am Anfang“). Wolf Erlbruch wurde 74 Jah­re alt, seine Geschichten und Figuren bleiben jung.