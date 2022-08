„Wörterbuch des Krieges“ : Am Bahnhof die Apokalypse

Ostap Slyvynsky ist Poet, doch statt Gedichte schreibt er jetzt ein „Wörterbuch des Krieges“. Ein Gespräch in Lemberg über das Leben in der Ukraine, welches so brutal ist, dass es darin keinen Platz für Phantasie mehr gibt.

Der Dichter hat keine Wut, hat keinen Hass – und will einen Rotwein. Doch Rotwein gibt es nicht auf der Terrasse. „Sie müssen rein“, sagt die dünne, platinblonde Kellnerin des italienischen Lokals im Westen der Ukraine. Der Dichter nickt. Und er erklärt: „Das ist der Krieg“. Macht eine Pause. Sagt: „Viele Restaurants wollen auf den Terrassen keinen Alkohol verkaufen.“ Drinnen Dunkelheit und fröhliche Musik. Der Dichter heißt Ostap Slyvynsky, ist Anfang vierzig und lehrt an vier Hochschulen, zwei in Lemberg, zwei in Polen, doch an den polnischen nur online. Und über fehlende Wut spricht er, weil er ein „Wörterbuch des Krieges“ führt, in dem bis jetzt nur weiche Worte stehen: Freiheit und Liebe, Sonne und Gesang. Kein Hass und keine Wut. Warum?

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

„Das sind Gefühle, die die Worte einfach nur verschlingen. Gefühle, über die die Menschen noch nicht sprechen können“, sagt Slyvynsky.

Sein „Wörterbuch“ beginnt er, als seine Stadt, als Lemberg sich nach dieser einen dunklen Februarnacht verwandelt: „Der Bahnhof war in den ersten Wochen nach dem An­griff wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch.“ Ostap Slyvynsky half als Freiwilliger, verteilte Brote, Tee. „Wenn mich jemand fragen würde, wie das Ende der Welt aussieht, dann so wie damals am Zentralen Bahnhof“, sagt er und fährt mit seiner flachen Hand vom Kinn hoch über seine Augen, verdeckt sie für zwei, vielleicht auch drei Sekunden, als ob er jetzt und noch einmal die Apokalypse sehen muss, sie aber nicht sehen will: „Da waren Tausende Menschen, vollkommen verwirrt. Verlorene Kinder. Schreiende Mütter. Prediger, die religiöse Lieder sangen. Und inmitten dieser apokalyptischen Szenen gab es Menschen, die sprechen, die erzählen wollten.“

Wie lebt man denn an diesem Abgrund?

Ostap Slyvynsky hörte zu. Aus den Gesprächen machte er Geschichten. Sortierte sie nach Worten – und im Alphabet. Zum Buchstaben T zum Beispiel die Geschichte der geflohenen Anna, die ihm vom Zug erzählte, in dem sich Menschen stapelten: „Im übervollen Abteil musste sie sich so hinlegen, dass es einiger­maßen bequem war. Es ging, weil sie als Kind viel Tetris gespielt hatte, sagte sie.“ Der Eintrag trägt den Titel „Tetris“.

Slyvynsky lacht jetzt. Oder hustet er? Er hustet, klar, denn jede Minute, jede Sekunde kann eine Nachricht kommen, keine gute. Kurz vor dem Treffen mit dem Dichter kam die von einem Dichterinnensohn, von dessen Tod: 23 Jahre alt und das Kind einer Freundin von Slyvynsky. Er sagt jetzt dreimal dessen Namen. Schweigt. Und dann: „Manchmal frage ich mich selbst, wie ich mich fühlen würde, hätte ich die ersten Kriegsmonate verschlafen und wachte jetzt auf und sähe die Nachrichten – dann käme mir alles komplett unrealistisch vor. Diese absolut abnormalen Dinge, die uns passieren, scheinen bereits etwas beinah Ge­wöhnliches zu sein.“

Wie lebt man denn an diesem Abgrund? Und wie in dieser Stadt, in welcher der Krieg nur durch das Heulen der Sirenen und durch die Uniformen auf den Straßen spürbar, sichtbar ist? In diesem Lemberg, das nicht wie Charkiw, Cherson, Sjewjerodonezk das große, höchste Ziel der Russen ist, noch nicht, ob­wohl auch hier Raketen Menschen trafen?

„Es ist eine emotionale Schaukel“, sagt Slyvynsky. Spricht von der Kraft, die er an manchen Tagen hat und von der Hoffnungslosigkeit an anderen. Davon, wie er versucht, das große Ganze nicht zu sehen. Dann sagt er „Ja“, als ob er sich selbst antwortet, sich selbst beruhigt, „ja, es ist gut, dass wir vieles noch nicht im Detail wissen.“

„Es gibt keine Fabrik der Freiheit“

Die letzten Monate machten aus einem Dichter, diesem Dichter, einen Geschichtensammler. „Der Krieg verändert die Bedeutung unserer Worte. Sie werden stumpf, deshalb muss man sie schärfen wie ein Messer mit einem Schleifstein“, sagt Slyvynsky. Und deshalb do­kumentiert er und mittlerweile mit mehreren Autoren Geschichten anderer. Im Herbst werden sie auf Ukrainisch auch als Buch erscheinen, in Deutschland dann im nächsten Jahr. Jetzt sind sie aber schon im Internet.

Was war das erste Wort im ABC des Krieges?

„Freiheit“, sagt Slyvynsky, holt aus der Ho­sentasche sein Handy raus. Auf seinem Ge­sicht, das sich noch nicht entschieden hat, ob es das eines Kindes oder eines Erwachsenen sein will, leuchtet das blaue Licht des Displays, und es beweist: Er hat doch Falten. Er ist doch schon erwachsen.

Jetzt sagt Slyvynsky: „Freiheit, Wadim, Konotop“. Dann liest er vor: „Freiheit ist so eine Sache, die niemand für dich schaffen kann. Niemand gibt dir Freiheit, niemand schenkt sie dir, man kann sich diesbezüglich auf niemanden verlassen. Du kannst sie nur selbst für dich finden. Genau, handmade. Es gibt keine Fabrik der Freiheit. Freiheit ist kein Serienprodukt.“

Leider hat Wadim recht.

„Noch einen Wein“, sagt jetzt der Dichter, der nicht mehr dichten kann – seit dem Angriff der Russen, dem neuen Krieg, kann er es kaum mehr. „Fiktion zu schreiben, das geht jetzt nicht. Denn unser Leben ist so gesättigt von allen möglichen, nun ja, unmöglichen und un­vorstellbaren Dingen, dass es keinen Platz für Phantasie mehr gibt“, erklärt Slyvynsky, als sich der Sommerhimmel gerade dunkelblau anzieht und sich die Nacht langsam über die Stadt legt, über Lemberg. Dann geht er. Und wenn das Treffen mit dem Dichter im „Wörterbuch“ ein Eintrag wäre, würde es unter S stehen. Der Titel wäre „Schreiben“.