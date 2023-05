Aktualisiert am

Will „zum Quellcode unserer Seele vordringen“: Bas Kast Bild: picture alliance/dpa

Es ist ein Spagat, den der Wissenschaftsautor und Psychologe Bas Kast versucht: In seinen Büchern verbindet er eigene Erfahrungen und subjektiv gefärbte Empfehlungen, wie Menschen ihr Leben verbessern können, mit dem Anspruch wissenschaftlicher Objektivität. Vor zehn Jahren erlitt Kast beim Joggen einem Herzanfall, woraufhin er, so seine Schilderung, zu Risikofaktoren recherchierte und das Buch „Der Ernährungskompass“ schrieb. „Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung“, heißt es auf der Titelseite, mit mehr als einer Million verkaufter Exemplare und Übersetzungen in gut zwanzig Sprachen ein Megabestseller.

Seit einigen Wochen rangiert nun sein neuer Ratgeber „Kompass für die Seele“ auf den vorderen Plätzen der Bestsellerliste des „Spiegel“. Das Buch hat Kast zufolge eine ähnliche Genese: Der Erfolg mit dem „Ernährungskompass“ habe nicht nur den Kauf eines Porsche nach sich gezogen, sondern auch ein hartnäckiges Stimmungstief. Eigentlich habe er allen Grund gehabt, mit seiner Familie glücklich zu sein, stattdessen sei er verzweifelt gewesen und habe sich gefragt, ob er an einer Depression leide. Daraufhin habe er recherchiert, was helfen könne. „Wie diese Mittel aussehen, darum dreht sich dieses Buch“, schreibt Kast, dies sei „das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke“.