Verteidigung von W.G. Sebald : Er hat keine Leben gestohlen

Seine Vorstellungsrede vor der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung beendete W.G. Sebald 1996 so: „Einmal, in einem Traum, wurde ich schon, wie Hebel, gleichfalls in einem Traum, in Paris als Landesverräter und Hochstapler entlarvt. Nicht zuletzt aufgrund solcher Befürchtungen ist mir die Aufnahme in die Akademie willkommen als eine unverhoffte Form der Legitimation.“ Ist es jetzt so weit? Man könnte es glauben, wenn man die Polemik verfolgt, die aus Amerika herüberschwappt: „Ein deutscher Plünderer?“ titelte die „Süddeutsche Zeitung“, immerhin noch mit Fragezeichen.

Auslöser der Debatte ist „Speak, Si­lence“ von Carol Angier, die erste große Sebald-Biographie, die im kommenden Jahr auch auf Deutsch erscheinen wird. Das Buch ist Sache der Rezensenten. Doch schon jetzt ver­mischen sich Kritik an Angier, Polemik gegen den Schriftsteller und politische Kurzschlüsse zu einem Ganzen, das so nicht stehen bleiben kann.