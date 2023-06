Es muss ein Moment gewesen sein wie im Kino, das Erwachen am Morgen, besser noch Spätnachmittag nach 1968: Drei Männer in Frankfurt, jeder vor 1945 geboren, älter als die, die damals auf den Straßen marschierten, in den Untergrund gingen oder bizarre Karrieren machten. Jörg Fauser, Jürgen Ploog und Carl Weissner zählten eigentlich zur Silent Generation, wie man in Übersee gesagt hätte.

Diese drei Autoren aber weigerten sich zu schweigen. Umkrempeln wollten sie nicht die Gesellschaft, sondern die Literatur. Sie sollte auch auf Deutsch so sein wie die aus Übersee. Nicht Wiedergutmachungsromane, keine erhobenen Zeigefinger, auch nicht Emigration in neue Innerlichkeit – sondern Zeilen wie Bebop. Mit Spaß und am Puls der Zeit. Straßenpoeten wie in Amerika, aufrüttelnd und authentisch wie das, was da draußen in der Welt passierte.

Fauser, Ploog und Weissner waren eine außerliterarische Opposition. Mit dem Nimbus einer Bande. Sie schrieben deutsche Beat- und Underground-Literatur, verwandt mit den Publikums- oder Kritikerbeschimpfungen bekannterer Autoren: Handke, Brinkmann, Fichte, Zahl. Das Trio Fauser, Ploog und Weissner aber wurde bewundert, belächelt – und in den Underground abgeschoben.

Der jüngste der drei, Jörg Fauser, wurde nach seinem Tod 1987 zum Insidertyp für neue Autoren wie Stuckrad-Barre oder Clemens Meyer – und schließlich wiederentdeckt, vielfach übersetzt, mit fünf Gesamtausgaben aufgelegt, wenn man Varianten mitzählt. Carl Weissner hatte mehr Glück, seine Übersetzung des amerikanischen Dichters Charles Bukowski in eine unerhörte Knallsprache erreichte Auflagen von mehr als 100.000 Exemplaren. Das öffnete Türen.

Nur Jürgen Ploog blieb weitgehend unterm Radar. Jetzt aber ziert nur sein Gesicht allein den Umschlag eines Essays über die drei Renegaten: „Gegen die Fußgängermentalität“ von Simon Sahner, Literaturwissenschaftler und Redakteur des Online-Feuilletons „54books“.

Praktisch ein halbes Leben lang übergangen

Ausgerechnet Ploog also ist auf dem Cover, der so gut wie unbekannt geblieben ist. Ploog war Jahrgang 1935 wie Dennis Hopper, wohnte über Jahrzehnte in Frankfurt, schrieb und arbeitete in aller Welt. Veröffentlichte lange und viel vor den anderen beiden – und auch danach – und wurde aber nach einem Verriss in der „Neuen Rundschau“ praktisch sein halbes Leben lang übergangen.

Jede Kritik aber bestätigte Ploogs Position. Schulterzuckend und etwas bitter bestieg er die nächste Maschine. Ploog arbeitete bei der Lufthansa als Pilot, fremd an allen Orten und in allen Zeitzonen. Seine Internetpräsenz „ploog.com“ ging online, als der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vierzehn Jahre alt war. Storys aus Ploogs Band „Der Raumagent“ wurden Ende 1999 vom Digitaldesigner Marco Spies ins Web transferiert – als „multimedia hypertext & interactive 3D audio|play“. Ploog stand an der Spitze der Avantgarde – als schreibender Pilot.