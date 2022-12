Simone de Beauvoir : „Du darfst nie vergessen, dass du eine Frau bist“

„Ich weiß nun alles über die Vagina ihrer Chefin“, so schrieb es der französische Schriftsteller François Mauriac im Mai 1949 empört an die Redakteure der Zeitschrift „Les Temps Modernes“. Mit der Veröffentlichung des Textes „Die sexuelle Initiation der Frau“ von Simone de Beauvoir, das meinte Mauriac damit, hätten sie nun endgültig die Grenzen des Widerwärtigen gesprengt. Schon die ersten Auszüge aus ihrem neuen Buch, das als „Das andere Geschlecht“ weltberühmt werden sollte, hatten unter Männern für angestrengtes Stöhnen gesorgt.

Als de Beauvoir dann auch noch über weibliche Sexualität mit einer bis dahin ungekannten Akribie schrieb, kippte die Wut nun in Hass um: Den weiblichen Körper, seine Entwicklungsstufen, seine Lust, seinen Schmerz, die erste Periode, den ersten Sex, die Menopause und all die anderen Dinge, die man als Frau so erlebt, zu einem philosophischen Gegenstand zu erheben, sei eine Unverschämtheit. Ein Skandal.

Heute, über siebzig Jahre später, empört sich kaum jemand noch über Beauvoir, und wenn, dann aus anderen Gründen als damals. Nur hat das wohl weniger damit zu tun, dass die Ungleichheiten aus der Welt gefegt wurden. Dem Buch ist es so ergangen wie vielen Klassikern: Alle kennen es, können ein oder zwei Sätze daraus zitieren („Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“) und wissen ungefähr, worum es darin geht. Aber wer hat sie wirklich gelesen?

Um dieser leichten Verstaubung eines Werkes entgegenzuwirken, das nichts von seiner Aktualität verloren hat, hat das Münchner Literaturhaus eine neue Ausstellung eingerichtet: „Simone de Beauvoir & Das andere Geschlecht“. Wem noch Argumente für die Weihnachtstage mit den Schwiegereltern fehlen, weil die finden, der Feminismus nerve, es sei doch inzwischen alles geregelt, kann sich hier noch ein paar abholen: Sie stammen von Beauvoir selbst. Sie stammen aber auch von vielen zeitgenössischen Wissenschaftlerinnen und Schriftstellerinnen, die Beauvoirs siebzig Jahre alte Positionen mit den Augen von heute betrachten. Sie infrage stellen, auch teilweise kritisieren.

Die französische Feministin Benoîte Groult nannte „Das andere Geschlecht“ „die Bibel“. „Die Frauen verdanken ihr alles“, hat Elisabeth Badinter erklärt. Die britische Autorin Sarah Bakewell schrieb kürzlich, de Beauvoirs Buch sei ein Grundlagenwerk der Moderne, vergleichbar mit denen von Darwin, Freud, Marx. Das Projekt, so ein Buch in Form einer Ausstellung zu erörtern, klingt erst einmal ähnlich vielversprechend wie der Versuch, den Akt des Schreibens als Film darzustellen. Aber diese kleine Münchner Schau kommt dem Skandalwerk, seiner Verfasserin und seiner Wirkungsgeschichte recht nahe.

Schon am Eingang schaut Simone de Beauvoir einem mit ihrem wachen und fordernden Blick von einem Passbild entgegen. Danach trifft man sie erst mal als Büste, die ihr Freund Alberto Giacometti etwa zu der Zeit anfertigte, als sie „Le deuxième sexe“ schrieb. Der Le­gende nach war er es, der ihr einen ersten Anstoß dazu gegeben hatte. „Schreib doch über dich selbst“, soll Giacometti zur damals 40-jährigen Simone gesagt haben. Ihr Lebensgefährte Jean Paul Sartre wiederum sagte so etwas wie: Wenn du über dich selbst schreibst, darfst du nie vergessen, dass du eine Frau bist.

Die Kindheit eines Mädchens

Von da an habe Simone de Beauvoir begonnen, ihr Leben genau in diesem Sinne abzutasten: Was machte ihre Kindheit als Mädchen aus? Wie unterschied sie sich von der eines Jungen? Welche Vorstellungen von sich und ihrem Platz in der Welt hatte man ihr mitgegeben? Was durfte sie als Frau erwarten, was durfte sie wagen, was nicht? Das Fazit dieser Selbstbeobachtung, die Beauvoir mit einem Exkurs durch die Geschichte der Frau (des Westens) spickte, war ernüchternd und titelgebend: Die Frau existierte nur in Relation zum Mann, als das andere, das Zweite, die Abweichung von der Norm, dem Männlichen. Die Kritik an Beauvoirs Position zum biologischen Geschlecht und der Zweigeschlechtlichkeit wird in der Ausstellung angerissen und in einem Kommentar gefragt, wie sie die nonbinären Konzepte von heute wohl sähe.

Wie eine Frau langsam und leise in eine Unfreiheit schlittert und das, wenn überhaupt, erst begreift, wenn es zu spät ist, hat Simone de Beauvoir in ihrer Kurzgeschichte „La femme rompue“ geschrieben, viele Jahre nach „Das an­dere Geschlecht“. Sie liegt hier in einer sehr schönen Ausgabe aus, es war eine Kollaboration mit ihrer Schwester, der Malerin Hélène de Beauvoir.

Überhaupt begegnet man in dieser Schau natürlich vielen Büchern, Texten, Fotos. Und auch einem sehr ­schönen Film, den Alice Schwarzer mit Simone de Beauvoir gedreht hat (das von Schwarzer initiierte Kölner Do­ku­mentationszen­trum Frauen Media Turm ist wie die Bonner Bundeskunsthalle an der Umsetzung der Ausstellung beteiligt gewesen). In diesem Film aus dem Jahr 1973 hatte Beauvoir sich selbst erklärt, damit die Frauen, wie sie meinte, „wissen, wer diese Frau ist, die anderen Ratschläge gibt“.

Vor allem aber erinnert dieses Münchner Eintauchen in einen Kulttext, der zum Mainstream aufgeweicht wurde, dass Emanzipation und Freiheit immer wieder aufs Neue erkämpft werden müssen. Und dass man dem Leben als Frau so gegenübertreten sollte, wie die französische Autorin dem Publikum am Eingang der Ausstellung: wach und fordernd.