„Auch ich kam zurück in die bürgerliche, die intellektuelle Sphäre“: Aras Ören in seiner Wohnung in Berlin-Wilmersdorf. Bild: KARSTEN THIELKER

Wenn ich morgens auf­wache, schaue ich vom Bett aus auf mein Bücherregal im Flur. Dort stehen viele gerahmte Fotos. Und auf einem dieser Fotos sehe ich Walter Höllerer zusammen mit KP Herbach und mir. Herbach begründete den Buchhändlerkeller, Höllerer das Literarische Colloquium Berlin. Ich sehe die beiden sehr gern, wenn ich aufwache.

Offenkundig ist das LCB in meinem Leben sehr präsent. An was ich mich erinnere? Die Zusammenkünfte am Großen Wannsee waren immer eine Art Familientreffen. Ich suchte dort in den Sieb­ziger- und Achtzigerjahren Kontakt zu ­anderen Künstlerinnen und Künstlern. Damit war ich nicht allein. Es gab ein sehr großes Bedürfnis nach Austausch im eingemauerten West-Berlin. Und das LCB war ein literarischer Leuchtturm, der weit über die Grenzen hinaus strahlte, auch weit über die Sprachgrenzen hinaus, ein Ort, der immer neue Menschen anzog, von überallher. Menschen wie mich.

Vermutlich ging es vielen so, die nach West-Berlin gekommen waren, denn alle fanden sich dort ein: Dietger Pforte, ­Johannes Schenk, F. C. Delius, Nikolas Born, Christoph Meckel, Hans Christoph Buch, Peter Schneider, Karin Kiwus, Reinhard Lettau, Hermann Peter Piwitt, Rolf Haufs, der Verleger Klaus Wagenbach, der Kulturredakteur Hans Peter Krüger, der Berlinkenner Fred Riedel und viele, viele andere. Fotografiert wurden wir alle von Renate von Mangold.

Meine Erinnerung ans Literarische Colloquium

Ich fuhr selten allein dorthin. Schon in der S-Bahn traf ich Kolleginnen und Kollegen. Wir fuhren zwar in den Südwesten Berlins, ins Grüne, in eine Villa am Wannsee, doch das spielte keine große Rolle. Wichtiger als der Ort, die Räume und der Garten war der geistige Austausch: literarisch, politisch und persönlich. Hier wurde eine Literaturszene geschaffen, ganz abseits vom Betrieb. Und der Impresario ohne große Führungs­absichten war Walter Höllerer. Er brachte uns alle zusammen.

Er war nicht allein. KP Herbach etwa war ebenfalls ein bedeutender Impresario in der West-Berliner Literaturwelt. In dessen Buchhändlerkeller las ich bereits in den frühen Siebzigerjahren aus meinen Gedichtbänden. Und in der Autorenbuchhandlung, damals gleich um die Ecke vom Buchhändlerkeller gelegen, begründeten wir eine Sektakademie – für die Stipendiaten der West-Berliner Institutionen, unter ihnen jene des LCB, die jeden Samstag in der Buchhandlung einkehrten, in der selbstverständlich auch geraucht wurde. Wer Geld hatte, brachte Sekt mit. Wer keines hatte, trank trotzdem mit. Schloss die Buchhandlung am Abend, zogen wir oft weiter in die Paris Bar, die damals auch Angebote für arme Dichter oder Malerinnen oder Musikerinnen hatte. Oder wir gingen ins Diener/Tattersall oder in den Zwiebelfisch. West-Berlin war sehr international. Und wir waren Teil dieser Internationale um den Savignyplatz herum.

Zugleich gab es allerdings noch eine weitere Internationale in West-Berlin, eine Internationale der Arbeiterinnen und Arbeiter, es waren Griechen, Jugoslawen, Türken. Sie arbeiteten in den Fa­briken und Lagerhallen, nähten, putzen, schweißten oder schraubten. Und ich war auch einer von ihnen.

Ich war als Schauspieler nach Deutschland gekommen, mit einem Gastspiel unserer Istanbuler Studentenbühne, das war in den Sechzigerjahren. Ich kehrte zurück in die Türkei, kam jedoch immer wieder nach Deutschland, fuhr nach Frankfurt, ins Ruhrgebiet, nach West-Berlin.

Der Traum vom Schauspieler

Ich wollte schauspielen, bekam jedoch kaum Engagements. Ich musste also anderweitig mein Brot verdienen. So wurde ich zunächst ein Teil der internationalen Arbeiterschaft. Der Weg in die intellektuellen Zirkel blieb mir zunächst weit­gehend verschlossen. Ich musste ihn mir erkämpfen. Aber ich musste auch über­leben. Der Dichter Johannes Schenk riet mir – dem Mann ohne Arbeitserlaubnis –, zu einem „Arbeitsvermittler“ zu gehen. Ich arbeitete also auf dem Friedhof, auf dem Bau, am Band, ich putzte. Manchmal war ich nur ein oder zwei Tage an einem solchen Arbeitsplatz, manchmal ging es über Wochen. Dort traf ich Türken, Jugo­slawen, Griechen und andere, es kam zu Verbrüderungen am Band oder auf dem Gerüst. Das hielt oft nur einige Tage, doch es half mir, die kleine Internationale der Werktätigen zu sehen, ihre Mitglieder kennen zu lernen. Es half mir, dem Sohn eines Istanbuler Ingenieurs, der als Schauspieler gekommen war und Schriftsteller werden wollte, sein literarisches Arbeitsfeld auszumachen.