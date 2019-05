Tiger, Kater, rosa Kaninchen : Kinderbuchautorin Judith Kerr gestorben

Judith Kerr, geboren am 14. Juni 1923 in Berlin, gestorben am 22. Mai 2019 in London, im Mai 2003 in ihrem Studio in London Bild: dpa

Die deutsch-britische Kinderbuchautorin Judith Kerrist tot. Das teilte ihr Verlag in Großbritannien, Harper Collins, an diesem Donnerstag mit. Kerr wurde 95 Jahre alt.

Anne Judith Kerr wurde am 14. Juni 1923 in Berlin als Tochter des bekannten deutsch-jüdischen Schriftstellers, Essayisten und Theaterkritikers Alfred Kerr (1867-1948) geboren. Ihr Vater rief bereits lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten zur Einigkeit unter Linken und Demokraten auf und musste 1933 Deutschland verlassen. Über die Schweiz und Paris emigrierte die Familie 1935 nach London. Hier setzte Alfred Kerr seine schriftstellerische Arbeit fort. Seine Warnungen vor Hitler und den Nationalsozialisten sind unter anderem in dem Band „Diktatur eines Hausknechts“ (1934) versammelt. Judith Kerrs Mutter Julia arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg im besetzten Berlin als Übersetzerin für die Amerikaner, der zwei Jahre älterer Bruder Michael wurde 1972 mit der Berufung an den High Court of Justice einer der höchsten britischen Richter und verstarb 2002.

Judith Kerr arbeitete nach ihrem Schulabschluss in England zunächst von 1941 an für das Rote Kreuz in London, wo sie verwundete britische Soldaten behandelte, ehe sie mit einem Stipendium ab 1945 für drei Jahre an der Londoner Central School of Arts and Crafts studierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie zunächst als Lehrerin und Textildesignerin, bevor sie von 1953 bis 1958 als Redakteurin und Lektorin für die britische Rundfunkgesellschaft BBC arbeitete, wo sie ihren späteren Mann Nigel Kneale kennenlernte. Zu ihren Aufgaben beim BBC gehörte das Prüfen von Theaterstücken und die Übersetzung französischer und deutscher Texte, zudem entwarf sie eine Serie für Kinder.

Das unselige Schuldgefühl den Eltern gegenüber

Nach der Geburt ihrer Kinder gab Judith Kerr ihre Arbeit zunächst auf, begann jedoch in den späten sechziger Jahren mit dem Schreiben und Illustrieren von Kinderbüchern. Ihr Debüt „The Tiger Who Came to Tea“ aus dem Jahr 1968 avancierte in Großbritannien rasch zum Kinderbuchklassiker, blieb in Deutschland jedoch, obwohl mehrfach verlegt, zuletzt 2012 unter dem Titel „Ein Tiger kommt zum Tee“, eher unbekannt.

International bekannt wurde Kerr durch ihre autobiographisch gefärbten Jugendbücher. Im mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichneten Weltbestseller „When Hitler Stole Pink Rabbit“ aus dem Jahr 1971, in deutscher Übersetzung 1973 unter dem Titel „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ veröffentlicht, schildert sie die Flucht der Familie, den Aufenthalt in der Schweiz und in Paris sowie die ersten Jahre in London bis an die Schwelle des Zweiten Weltkrieges. Eigenem Bekunden zufolge schrieb sie das Buch in einer doppelten Intention: als knappen, nicht überfrachteten Bericht für die eigenen Kinder und in der Absicht, „das unselige Schuldgefühl den Eltern gegenüber abzutragen“.

Flucht, Exil, Rückkehr

Die Art und Weise, wie Judith Kerr ihr privates Kinderschicksal zu einem historischen Exempel machte, ließ den Roman ein Standardwerk der Jugendliteratur und zugleich einen Klassiker in der Emigrantenliteratur werden. 1978 sendete der WDR „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ als Fernsehfilm nach einem Drehbuch von Kerrs Ehemann. Obwohl auch der Film mit Martin Benrath beste Kritiken erhielt, war die Autorin selbst nicht ganz zufrieden mit der Filmfassung – sie selbst bevorzugte ein von der BBC produziertes Hörbuch.