Als Dichter in der Ostukraine : Der Krieg ist immer gleich nebenan

Schulbesuche als Schriftsteller in der Ostukraine: Was ich als erster ausländischer Residenzschreiber des PEN in Charkiw erlebt habe.

Die rosenfingrige Morgenröte kratzt schon ganz sachte am Horizont, als wir uns von Charkiw aus auf den Weg in das Kohlerevier des Donbass machen, derzeit Kriegsgebiet zwischen der Ukraine und Russland. Unser Kleinlastwagen ist vollgepackt bis unters Dach. Sitzkissen, in Plastik verschnürt, in schreiend bunten Farben, Kartons mit Büchern. Aber was soll wohl der giftgrüne Plastiktraktor dazwischen? Wir haben gerade noch Platz: zwei ukrainische Kollegen (der Schriftsteller Serhiy Zh. aus Charkiw, der Kinderbuchautor Sahko D. aus Kiew) und ich, vom ukrainischen PEN für einen Monat nach Charkiw als Gast der neu gestifteten Autorenresidenz eingeladen. Der wichtigste Mann an Bord aber ist Oleh, ein junger, bulliger Typ, unser Fahrer, ein Meister seines Fachs. Und vorn an der Windschutzscheibe flattert auf und ab das Ukrainefähnchen, gelb und blau, groß genug.

Die Stadt vor dem Erwachen. Noch im Wohngebiet zwei Fabriken, eine baut Panzer, die andere Turbinen. Beide „arbeiten“ noch, wie man hier sagt. Die Weite dieser Fabrikanlagen sprengt die Vorstellungskraft des weiter westlich in Europa Lebenden. Der Raum, der hier zur Verfügung steht, scheint ohne Maß, und so wird er genutzt. Auch von den Supermärkten, die in der Stadt in großer Fülle aus dem Boden geschossen sind und weiter wachsen. Immerhin sind hier anderthalb Millionen Menschen zu versorgen.