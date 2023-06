Aktualisiert am

Der Schriftsteller Victor Hugo förderte seine Söhne, aber nicht das jüngste Kind Adèle. Am 18. Juni 1863 traf sie einen folgenreichen Entschluss: Sie verschwand. Damit ging das Drama richtig los. Ein Gastbeitrag

Zwanzig Jahre nach dem Tod ihrer Tochter Léopoldine verloren die Eheleute Hugo 1863 ihre zweite Tochter. Adèle war 33, als sie verschwand. Mehrere Schläge hatten sie getroffen: der frühe Tod ihrer Schwester, der Staatsstreich von 1851, das Exil ihrer Familie in Brüssel, Jersey, Guernsey. Ihre Mutter hatte sie als salonnière gesehen, es kam anders. Die Worte ihres „lieben kleinen Papas“, der „glückliche Kreis werde sich auf der Insel wieder wie ehedem bilden und für den Verlust von Paris das Meer als Zugabe gewinnen“, waren für die junge Frau nicht Trost, sondern Fessel. Wenn keine Geselligkeit stattfand, sah Adèle auf den Kanalinseln den Hühnern zu, flirtete mit dem Sohn des Nachbarn, saß am Klavier und schrieb Tagebuch. Die Séancen in Marine Terrace, die sie protokollierte, boten aufregende Begegnungen – mit Gespenstern.

Mal „verspürte sie einen heftigen Drang zum Idealen, ein Sehnen nach einem reinen, erhabenen Tod“, dann wieder „nach einem von Größe durchdrungenen Leben“ an der Seite eines „Mannes mit Genie, männlicher Schönheit und einem ehernen Charakter“. Mal wollte sie nur „die Königstochter Victor Hugos“ sein, „jung, schön, strahlend, elegant, außergewöhnlich intelligent, außer­gewöhnlich schön, außergewöhnlich charmant“, die „mit ihrer glänzenden Erscheinung alle früheren, gegenwärtigen und zukünftigen Rivalinnen in den Schatten stellte“.