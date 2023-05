Sie sind derzeit mit gleich zwei neuen Büchern auf Lesereise, einmal mit dem Roman „Als lebten wir in einem barmherzigen Land“ und dem Essay „Der Kern der Dinge“. Seit wann sind Sie in Deutschland?

Ich war vor etwa drei Wochen zuerst in der Schweiz, wo ich in Zürich, Bern und Luzern „Der Kern der Dinge“ vorgestellt habe. Dann war ich eine Weile in Frankreich, und seit vier Tagen bin ich in Deutschland.

Sie sind inzwischen also wieder der „Vagabund der Literatur“, der Sie vor der Pandemie waren. Haben Sie Ihr Long-Covid überwunden?