250. Geburtstag von Schlegel : Der kritische Diktator Deutschlands

Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie.“ Und: „Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen.“ Und noch eins: „Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigent­liches Wesen, dass sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann.“ So spricht, so schreibt Friedrich Schlegel, geboren am 10. März 1772 in Hannover, Zeitgenosse Goethes und Schillers, bekannt mit den Philosophen Hegel und Schelling, Kritiker, Zeitschriftenherausgeber, Publizist, Schriftsteller. Mit seiner Partnerin, der geschiedenen Jüdin Dorothea Veit, dem Dichter Novalis alias Friedrich von Hardenberg, seinem Bruder August Wilhelm Schlegel und dessen Frau Caroline be­gründet Friedrich Schlegel die Frühromantik und legt die geistigen Grundlagen für eine Literatur auf der Höhe der Zeit.

Als Kritiker führt er ein scharfes Schwert gegen Konkurrenten, als Zeitschriftengründer macht er seine eigenen Ideen zum Programm. Wie nebenbei erlernt er nicht nur die europäischen alten Sprachen, sondern auch Sanskrit. Mit „Die Sprache und Weisheit der Indier“ (1808) leistet er eine der ersten maßgeblichen Darstellungen des Altindischen. Als öffentlich auftretender Privatgelehrter, dem die deutsche Universität nie eine ordentliche Professur verleihen wollte, lehrt er zeitlebens die Kultur- und Literaturgeschichte des Deutschen. Später im Leben wendet er sich dem Glauben zu. Der Sohn eines Pastors konvertiert 1808 in einer Nebenkirche des Kölner Doms zum Katholizismus. Von der freien Schriftstellerexistenz in die habsburgische Propagandapresse gegen Napoleon gewechselt, agitiert er fortan für eine Erneuerung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und geistert als antipreußisches konservatives Schreckgespenst durch die Szenerie des frühen neunzehnten Jahrhunderts.

Er taugt nicht fürs Romantiker-Bild

Schlegels gedankliche Höhenflüge reichen weit. Zu weit für eine kollektive Erinnerung an die Romantik, die diese entscheidende Epoche der deutschen und europäischen Kulturgeschichte lediglich mit ein paar Bildern von Caspar David Friedrich, Ludwig Tiecks oder Clemens Brentanos Kunstmärchen und vielleicht noch einigen Gedichtzeilen aus der Feder eines Novalis oder Eichendorff ausstaffiert. Für ein Romantik-Bild aus Nebelschwaden, Waldeinsamkeit und deutschem Tiefsinn taugt Schlegel wenig. Un­ter dem Wort „romantisch“ subsumierte der frühe Theoretiker Friedrich Schlegel schließlich kein reaktionäres Selbstbesinnungsprogramm, sondern den Entwurf einer bedingungslos modernen Schriftstellerei, die sich um Gattungsgrenzen ebenso wenig schert wie um eine zur Wiederholungsroutine geronnene Antiken- und Klassikerverehrung.

Von seinen eigenen Gedichten indes hat es keines in den bildungsbürgerlichen Kanon geschafft. Mit seinem einzigen Roman, „Lucinde“ (1799), immerhin in Reclams Universal-Bibliothek erhältlich, beschäftigen sich mitunter Literaturstudierende. Sein Drama „Alarcos“ (1802) ist nur noch etwas für leidensfähige Kenner. Populärere Darstellungen der deutschen Romantik erwähnen Schlegel und seinen Bruder wahlweise als enthusiastische Genies oder kühl kalkulierende publizistische Strategen. Auch als erotischer Hasardeur darf der Jüngere herhalten, mit dem ebenso faszinierenden wie philosophisch anspruchsvollen Werk be­schäftigt man sich hingegen kaum. Eine mit Vergnügen lesbare Biographie Friedrich Schlegels liegt nicht vor. Im Gegensatz zu Berufskollegen wie Schiller oder Hölderlin hat er es bisher auch nicht zum Helden einer historisierenden Fernsehschmonzette (der Rausch des Schreibens! die stete Not mit Geld und Gläubigern! Dorothea!) gebracht, und es sieht nicht so aus, als würde sich daran nun zum 250. Geburtstag et­was ändern.